Байден заявил об информации о вторжении России на Украину «под чужим флагом»

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности вторжения России на Украину в течение «ближайших несколько дней», сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

«Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней», – сказал Байден. Кроме того, глава Белого дома добавил, что у него есть информация о проведении Россией вооруженной операции на Украине «под чужим флагом».

15 февраля «Эксперт» сообщал, что президент США Джо Байден выступил с телеобращением по ситуации вокруг Украины, в ходе которого заявил, что США не считают Россию врагом и призвал «дать шанс дипломатии» для урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Думаю, есть реальные способы обсудить наши обеспокоенности в области безопасности. США предложили конкретные идеи по установлению в Европе условий безопасности», – сказал глава Белого дома. В частности, он привел в пример «способы контроля за вооружениями и обеспечению прозрачности».

