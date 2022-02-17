Диетолог рассказал, как снизить тягу к фаст-фуду

Есть способ уменьшить тягу к вкусной, но вредной для организма пище, отдавая предпочтения новым вкусовым элементам, поделился британский диетолог Лон Бен-Ашер, чьи слова были процитированы в публикации «Ешьте это, а не то!».

Специалист сказал, что полуфабрикаты и готовые блюда содержат много сахара, из-за чего у человека развивается к ним привыкание. Кроме того, как отметил диетолог, из-за их яркого, даже навязчивого вкуса таким продуктам трудно найти полноценную замену. Поскольку большое количество сахара и неестественных ингредиентов вредно для здоровья. В этой связи Бен-Ашер призвал изменить вкусовые предпочтения.

Как отметил медик, переход может занять у разных людей разное время. Первым шагом к изменению предпочтений может стать замена сладостей фруктами, поскольку они богаты питательными веществами и содержат большое количество пищевых волокон, «которые дольше удерживают пищу в желудке и утоляют голод».

В то же время некоторые фрукты помогают контролировать уровень сахара в крови благодаря содержащейся в них растворимой клетчатке.

Чтобы получить больше пользы и продлить чувство сытости, диетолог посоветовал, помимо фруктов, включить в рацион другие продукты, богатые клетчаткой, например, овощи. Также медик советует сочетать фрукты с белками и жирами, например, орехами, семенами и арахисовым маслом без сахара.