Электроника Автомобили

Эксперты назвали главное условие распространения электромобилей

17 февраля 2022, 06:29
pixabay.com

Для экономичного использования энергии электромобилями необходимо внедрять технологии умной зарядки, сообщает Reuters.

Как отметили эксперты агентства, переход на интеллектуальную зарядку позволит грамотно эксплуатировать миллионы электромобилей, не нарушая работу локальных сетей и не тратя миллиарды на модернизацию инфраструктуры. Разрабатываемые решения предлагают владельцам электромобилей подключаться к сети в наиболее подходящий для этого момент, распределяя общую нагрузку.

«Переход на электричество будет практически невозможен без интеллектуальной зарядки», - отмечает Крис Патеман-Джонс, глава компании по оборудованию для электромобилей Connected Kerb. 

Он также считает, что главным условием повсеместного распространения электромобилей является появление двунаправленной зарядки, которая позволит автомобилистам делиться энергией с энергосистемами в часы повышенного потребления ресурсов.

«Идея двунаправленной зарядки заключается в том, чтобы сбалансировать сеть», - олтметил Робин Берг, глава We Drive Solar. По его мнению, полностью заряженный электромобиль может питать средний дом в Нидерландах в течение недели.

По данным аудиторской компании EY, только в Европе к 2035 году потребуется девять миллионов общественных зарядных устройств по сравнению с 374 тысячами сегодня. Эксперты полагают, что к этому времени в регионе уже будет эксплуатироваться примерно 130 миллионов электромобилей.

В феврале стало известно, что продажи электромобилей в Норвегии побили рекорд. В январе 2022 года на электромобили приходилось почти 84 % от восьми тысяч новых автомобилей, проданных в стране.