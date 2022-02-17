Эксперты назвали правила идеальной зарядки iPhone

Чтобы iPhone идеально заряжался, необходимо не допускать перегрева смартфона, сообщает The Sun.

Журналисты СМИ обратили внимание на рекомендации по правильной зарядке смартфонов, которые Apple перечислила на своем сайте. Прежде всего, специалисты компании посоветовали избегать перегрева аккумулятора: "Низкие или высокие температуры могут привести к изменению поведения устройства". Идеальная температура телефона - от 16 до 22 градусов Цельсия: более низкие температуры могут сократить срок службы батареи, более высокие температуры могут привести к повреждению устройства.

Чтобы избежать экстремальных температур, Apple посоветовала не оставлять заряжающийся смартфон в машине в жаркий день и под прямыми солнечными лучами. Эксперты также рекомендовали отказаться от длительного использования навигатора в автомобиле или игр при зарядке в жаркое время года. Если во время зарядки в чехле iPhone начинает нагреваться, рекомендуется снять защитный аксессуар.

Эксперты также посоветовали активировать режим энергосбережения, который позволит вам сохранять заряд аккумулятора как можно дольше. Чтобы телефон разряжался медленнее или заряжался быстрее, рекомендуется включить автоматическую яркость в настройках телефона.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что для ускорения зарядки смартфона Apple необходимо отказаться от базового адаптера мощностью пять ватт. Авторы рекомендовали приобрести специальный адаптер, поддерживающий быструю зарядку.