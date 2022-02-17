Глаз на метан: для чего в России развивают небольшие СПГ-заводы

Идея развития инфраструктуры производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в последние годы набирает популярность. Речь идет о строительстве не только крупных предприятий, но и относительно небольших, малотоннажных заводов. Преимущества мини-производств газа в том, что их можно сравнительно быстро (примерно за год) возвести в любой точке страны и они будут решать две важные задачи.

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Во-первых, это газификация отдаленных населенных пунктов, куда практически невозможно протянуть газовые трубы. В большинстве таких деревень и поселков дома топятся углем, мазутом или дровами, что сильно портит качество воздуха, не говоря уже про ущерб окружающей среде. СПГ можно будет привозить в такие населенные пункты любым видом транспорта с малотоннажного завода, находящегося неподалеку. Плюс переход на такое топливо не будет для жителей затратным, а отапливать жилище станет проще (как минимум не надо будет заказывать доставку).

Во-вторых, такие заводы могут стать главными поставщиками газомоторного топлива на заправочные станции. Такое топливо потенциально может быть дешевле бензина, дизеля или компримированного (то есть сжатого) газа, который сейчас преимущественно реализуется на заправках. Как следствие, сократится себестоимость перевозки грузов и пассажиров общественным транспортом, что часто критично, особенно в арктических регионах.

Сейчас в России действуют всего 13 малотоннажных предприятий по производству СПГ. Их возможностей недостаточно, чтобы закрыть потребности всех жителей отдаленных районов страны. Представители энергорынка говорят, что без внимания государства развитие отрасли невозможно. Предприятия появляются не очень активно потому, что бизнес не уверен в их рентабельности. Останавливают факторы ограниченного спроса, отсутствия инфраструктуры и программ, направленных на стимулирование сбыта.

Но ситуация меняется. В марте 2021 года правительство утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ в стране. Большое внимание уделено именно малотоннажным СПГ-заводам. Сейчас прорабатываются проекты строительства 65 таких предприятий с общим объемом инвестиций три триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году в стране будет уже несколько десятков малотоннажных производителей СПГ и порядка 80 криогенных заправочных станций, где они смогут реализовать сжиженный природный газ. Понятно, что без качественной подготовки таких проектов банки вряд ли будут готовы активно заходить в них. Такую практику можно наблюдать на рынке строительства АГНКС — автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Важным игроком на рынке подготовки малотоннажных СПГ-проектов станет, как ожидается, АО «ВЭБ Инфраструктура» («ИнфраВЭБ») — дочерняя структура ВЭБ.РФ, являющаяся в настоящее время участником консорциума финансовых консультантов по проекту строительства крупнотоннажного СПГ проекта в Усть-Луге. Кроме того, она специализируется на подготовке проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Проработка рынка сбыта для таких предприятий — отдельная большая задача, которую сейчас решает правительство. С одной стороны, готовятся предложения об организации экспорта продукции мини-заводов — с оговоркой, что поставка топлива на внутренний рынок для малых предприятий все равно дело обязательное. С другой стороны, составляются директивы, которые предпишут хозяйственным обществам с долей участия государства более 50% переоборудовать транспорт для работы на газе. Это касается не только сферы общественного транспорта, но также промышленности и сельского хозяйства.

Помимо этого профильные министерства готовят предложения о механизме приоритетного вовлечения в оборот земельных участков, где будут размещать СПГ-заправки и инфраструктуру для них. Заниматься этим будут федеральные и региональные институты развития. Возможно, будут внесены изменения в Земельный кодекс, чтобы участки под малотоннажные производства СПГ в качестве моторного топлива выделялись без конкурса.

Экспертное сообщество обсуждает также перспективы использования такого механизма государственной поддержки, как структурирование проектов малотоннажных СПГ-заводов с применением механизма ГЧП, так как появляется возможность установления государством минимального гарантированного дохода (МГД) частного партнера. Механизм МГД широко распространен в практике заключения концессионных соглашений и соглашений о ГЧП (последний потенциально более применим для подобных проектов) и структурируется как предоставление частному партнеру субсидии в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. МГД может быть использован для минимизации риска снижения выручки инициатора проекта малотоннажного СПГ-завода от продажи конечной продукции комплекса. Функционирование этого механизма может быть обеспечено за счет возмещения недополученной выручки в случае, если фактические объемы продаж оказались меньше необходимых для компенсации эксплуатационных и иных затрат, включая обслуживание и возврат средств, предоставленных кредиторами.

Усилия государства по развитию отрасли понятны. Если небольшие производители СПГ будут активно развиваться, это станет мощным драйвером для развития инфраструктуры в отдаленных и негазифицированных регионах страны. А снижение расходов на транспорт существенно улучшит экономическое состояние не только отдельных и небольших поселков, но и достаточно крупных региональных центров.

Учитывая возрастающую активность государства и частных инвесторов, финансовые институты стали все больше смотреть в сторону СПГ-инфраструктуры и связанных с СПГ проектов: малотоннажных СПГ-заводов, крио-АЗС, использования СПГ в качестве топлива для пассажирских автобусов и проч. К уже имеющимся комплексным финансовым решениям в форме лизинга, используемым для обновления городского транспорта, разрабатываются новые подходы к финансированию проектов. Для проектов малотоннажных СПГ-заводов, в том числе с применением механизмов ГЧП, целесообразно использовать проектное финансирование. Флагманом подготовки нестандартных инвестиционных проектов, в которых внебюджетные источники финансирования эффективно дополняются бюджетными средствами, является АО «ИнфраВЭБ», которое предоставляет финансирование в форме бридж-кредитов (займов) до момента входа в проект основных кредитов (ВЭБ.РФ, а также банков) и предоставляет экспертизу по «упаковке» проектов и согласованию условий финансирования всеми сторонами.