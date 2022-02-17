«Лапушка, сама, сама, сама!»

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по предложению ведомства еще 17 российских региональных ритейлеров самостоятельно ограничили наценку на продукты питания. Инициатива была направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров, подчеркнули в ведомстве. Присоединение торговых сетей к инициативе является добровольной.

«Территориальные управления службы проводят совещания с крупными региональными и местными торговыми сетями. В рамках этих мероприятий ритейлеров знакомят с уже имеющейся практикой добровольного ограничения торговых наценок и результатами ее реализации. Сотрудники территориальных управлений ФАС России предлагают региональным торговым сетям оценить свои возможности по присоединению к этой инициативе», — отметили в ФАС.

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По результатам проведенных совещаний, 17 ритейлеров из Волгоградской, Ярославской, Орловской и Липецкой областей, Кабардино-Балкарской Республики, а также из Республики Адыгея направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить максимальные розничные наценки на отдельные позиции товаров из базовой продуктовой корзины.

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Ранее 11 торговых сетей из 7 регионов уже направили аналогичные предложения в территориальные управления ведомства. В других регионах совещания на эту тему еще продолжаются. Так, «Магнит», Х5 Retail Group и «Бристоль» (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в ФАС. Х5 и

«Магнит» были готовы ограничить максимальные наценки уровнем 10%, сеть «Бристоль» — 10-15%.

В число примкнувших к инициативе компаний вошли торговая сеть «Покупочка» из Волгоградской области, ритейлеры «Фабрика солнца», «Артем», «Монолит 2» и «Авалон» из Адыгеи, «Наш квартал», «Атрус», «Лотос» и «Дружба» из Ярославской области, региональные ритейлеры «Европа», «Линия» и «Оптовичок» и отдельные крупные магазины. Также в списке «Соседи» и «Мир вкуса» из Орловской области, «ТД «Пролетарский» и «Хомяк» из Липецкой области, торговая сеть «Оазис СК» из Кабардино-Балкарии.

Служба считает, что добровольное ограничение наценок на продовольственные товары из перечня социально значимых при обеспечении наличия этих товаров на полках позволит замедлить рост цен и в то же время избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания. В ФАС также напомнили, что на данный момент цены на продукты питания первой необходимости не регулируются государством.

Хорошо, что пока только ФАС

«У сериала “ФАС против наценок” новый сезон, — иронизирует управляющий партнер KCG Анастасия Кучерена. — В январе нам рассказывали о том, что крупнейшие ритейлеры сами пришли в ведомство с предложением ограничить наценки на важнейшие товары. И тогда все эксперты в один голос заговорили о монопольном ценовом сговоре. Но потом оказалось, что инициатива исходила все же от ФАС, и тогда все становилось на свои места».

Очевидно, отмечает эксперт, что региональным ритейлерам сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Если перефразировать Виктора Пелевина, то получается, что меморандум о намерениях с ФАС выглядел так: «Мы, региональные ритейлеры все поняли».

«Безусловно, забота о малоимущих слоях населения это хорошо и правильно, — соглашается Кучерена. — Но делать это за счет бизнеса? Например, в Штатах об этом заботится государство, выдавая малоимущим продуктовые карточки. В некоторых европейских странах действительно ограничена наценка, но она ограничена на законодательном уровне, причем на всех участках цепочки от производителя до конечного продавца. У нас же антимонопольное ведомство используется как силовой инструмент. Причем как силовой инструмент первой инстанции, и можно только представить, какая инстанция пришла бы в торговую сеть в случае отказа от сотрудничества с ФАС. По-моему, это весьма сомнительный путь диалога государства и бизнеса», — заключает эксперт.

Лучше дружить с инициативой, чем исполнять закон

Если говорить про рост цен на продукты, то он может быть связан со спекуляциями, распространением ложной информации, проблемами с поставкой и ажиотажным спросом, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Принятие ФАС мер, направленных на сдерживание роста цен, реально только тогда, когда предприятия занимают доминирующее положение на рынке, и заключили между собой антиконкурентные соглашения, либо просто действуют согласованно.

Но надо знать, обращает внимание эксперт, что свобода экономической деятельности, свобода перемещения товаров и поддержка конкуренции — одни из основ конституционного строя РФ. Предприниматели свободны в определении ценовой политики, а пределами такой свободы выступают, например, запрет на ограничение конкуренции или злоупотребление доминирующим положением.

Поэтому, уверен Сигал, проявление лояльности к инициативе ФАС — это безусловная выгода для компании. В данном случае ритейлерам значительно проще и выгоднее «дружить» с общей государственной позицией и направлением развития экономики, нежели демонстративно отказываться и наживать себе в будущем неприятности с проверками. К тому же любой предприниматель в России знает, что сегодняшняя «добровольная инициатива» — это завтрашний закон, и лучше проявить лояльность сейчас, чем потом экстренно перестраивать ценовую политику.

Есть и еще нюанс: отдельные ритейлеры после принятия решения о наценке могут начать обозначать «льготные» товары со сниженными таким образом ценниками как скидочные, полагает Сигал. Но это уже вопрос маркетинга — ритейлеры в данном случае вполне вольны приписать себе в глазах потребителя положительные свойства. К примеру, сеть может обозначить некоторые категории товаров особой пометкой «народная цена» или «антиковидные цены», может маркировать ценники другим цветом или прописать их напрямую как социально значимые. Но все это будут на самом деле сугубо маркетинговые ходы, направленные на повышение лояльности покупателей и не имеющие прямого отношения к понижению наценки.