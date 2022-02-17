«Лукойл» начал поставки энергии на Нижегородский НПЗ с солнечной электростанции в Волгограде

Компания «Лукойл» начала поставлять электроэнергию на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с собственной солнечной электростанции, которая находится на территории Волгоградского НПЗ.

«В рамках работы по сокращению контролируемых выбросов парниковых газов ПАО "Лукойл" увеличивает поставки электроэнергии с собственных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на свои промышленные объекты. Компания начала поставки электроэнергии на Нижегородский НПЗ со второй очереди своей солнечной электростанции (СЭС), расположенной на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода», — сообщает пресс-служба нефтяной компании. Объем поставок должен составить примерно 26 млн кВт/ч в год.

Использование электроэнергии, произведенной из ВИЭ, должно снизить углеродный след продукции завода в Нижнем Новгороде с ожидаемым ежегодным сокращением объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов примерно на 10 тысяч тонн СО2-эквивалента, говорится в сообщении.

Отмечается, что для «Лукойла» это уже второй производственный объект после нефтехимического завода «Ставролен» в Ставропольском крае, который также использует энергию солнечной электростанции. Поставки с СЭС на «Ставролен» начались в октябре прошлого года.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является крупнейшим НПЗ в периметре компании и одним из крупнейших заводов в России — на его долю приходится примерно 10% от общего производства бензина в стране. Установленная мощность по переработке нефти предприятия составляет 17 млн тонн в год; доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции — около 30%. У завода пять основных линий: производство моторных топлив, смазочных масел и нефтебитумов, каталитического крекинга, а также товарно-сырьевое производство и производство по обслуживанию технологических установок.

Уточняется, что поставки «зеленой» электроэнергии на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» реализуются ООО «Лукойл-Энергосервис» на основе свободных двусторонних договоров.

Солнечная электростанция в Волгограде мощностью 10 МВт была запущена в 2018 году. «Проект реализован в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) с использованием преимущественно российского оборудования», — отмечается на сайте «Лукойла». После ввода второй очереди в мае 2021 года мощность станции увеличилась до 30 МВт.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Лукойл» построит сад тропических лесов «Яранга» в Ханты-Мансийском автономном округе к 2024 году. В крытом парке будут представлены свыше 400 видов растений, 16 видов рептилий, 15 видов насекомых и моллюсков, а также восемь видов амфибий и семь видов птиц. В «Яранге» планируется построить водопады, в комплексе также будут аквариумы, виварий, террариумы и вольеры для животных. Площадь строительства составит 20 тыс. квадратных метров.