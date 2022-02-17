Мадуро сделал заявление по военному сотрудничеству с Россией

У России есть союзники в противостоянии с коллективным Западом не только в Азии, но и в Америке. О полной поддержке Москвы против угрозы Запада и НАТО президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал приехавшему в Каракас с официальным визитом вице-премьеру РФ Юрию Борисову.

В январском интервью телеканалу RTVi заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил размещения российской военной инфраструктуры на Венесуэле и Кубе. Когда его спросили о такой возможности, он ответил, что не хочет ничего ни подтверждать, ни опровергать.

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Российские официальные лица постарались смягчить заявление Рябкова, но на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва исследует все возможности в этом направлении.

На следующий день президент Путин позвонил никарагуанскому коллеге Даниэлю Ортеге. Затем он переговорил по телефону и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и кубинским президентом Мигелем Диасом-Канелем.

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Президент Венесуэлы не стал комментировать слова российского дипломата, но рассказал на пресс-конференции после встречи с Борисовым о возможности создания многополярного и многоцентричного мира без гегемонов.

Результатом длительных переговоров в Каракасе стало подписание российской и венесуэльской сторонами ряда соглашений о сотрудничестве в ключевых сферах и областях.

«Мы сделали обзор карты мировой геополитики и состояния двусторонних отношений между Россией и Венесулой,- заявил Мадуро.- Мы сотрудничаем в торговле, энергетике, финансах, здравоохранении, культуре, образовании и в военной сфере».

Вашингтон, как нетрудно догадаться, особенно интересует и беспокоит сотрудничество между Москвой и Каракасом в военной сфере.

«Мы ратифицировали дорогу к мощному сотрудничеству между Россией и Венесуэлой в военной сфере во имя защиты мира, суверенитета и территориальной целостности,- сообщил журналистам Николас Мадуро.- Боливарианская Республика Венесуэла полностью поддерживает Россию в борьбе против угроз НАТО от НАТО и западного мира. Россия должна оставаться территорией мира».

Мадуро рассказал, что дал своему министру обороны Владимиру Падрино «четкие указания» по переходу на новый уровень сотрудничества с «военной державой мирового уровня, какой является Россия».

США, конечно, понимают угрозу на своем «заднем дворе». За день до переговоров в Каракасе Вашингтон объявил о проведении 15 февраля «координационной встречи по Венесуэле на высоком уровне» с 19 странами, среди которых Канада, Австралия с Новой Зеландией, Япония, Евросоюз, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания и большинство латиноамериканских и центральноамериканских государств. Участники встречи призвали к проведению серии реформ в Венесуэле, включая проведение "свободных и честных выборов и создание независимых от власти институтов", а также к прекращению нарушений прав человека. Заявили они и о намерении поддерживать демократическую оппозицию.

США уже неоднократно протестовали против развития военно-технических связей между Россией и Венесуэлой, но они продолжают усиливаться. Сотрудничество между Москвой и Каракасом получило сильный импульс на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

После Венесуэлы Юрий Борисов, кстати, курирующий в правительстве России ВПК, посетит Никарагуа и Кубу. Эти страны так же, как Венесуэла, находятся под экономическими санкциями и давлением США. Причем, эмбарго на торговлю с Кубой является одним из самых долгих в истории не только США, но и, наверное, всего мира.