«Магнит» наводнит страну магазинами эконом-сегмента

Конкуренция российских продуктовых ритейлеров в эконом-сегменте обостряется. Ставка на дисконт, о которой красноречиво говорят планы по открытию новых точек в 2022 году, лидерами рынка делается совсем неслучайно. Похоже, что они исходят из пессимистического сценария развития российской экономики.

Одна из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания «Магнит» объявила о намерении вплоть до 2025 года открывать в России от 300 до 600 магазинов-дискаунтеров ежегодно. Такие данные были озвучены компанией сегодня в ходе прошедшего с участием топ-менеджмента в онлайн-формате формате «Дня инвестора».

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На данный момент принадлежащие «Магниту» магазины эконом-класса открылись уже во всех регионах, кроме столицы. Но и она скоро падет. В феврале первый дискаунтер «Моя цена» должен появиться в Москве. Всего по стране за 12 месяцев ожидается появление 500 «магнитных» дискаунтеров.

Больше торговых точек в ближайшие три года, согласно Стратегии развития, планируется открывать только в форматах «магазин у дома» и «дрогери»: 1-1,5 тыс. и 0,75-1 тыс. в год, соответственно. Впрочем, данные разновидности маркетов также являются по своей сути вариациями на тему дисконта, отличаясь от классического образца в локализации, ассортименте представленных товаров и еще некоторых деталях.

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В тоже время на открытие полноценных супермаркетов у «Магнита» имеются достаточно скромные планы — всего лишь от 5 до 15 в год. Это с учетом отступающей пандемии немного. В декабре общее количество магазинов всех форматов у сети в РФ составляло чуть больше 26 тысяч. Таким образом, грядущие изменения структуры компании выглядят внушительно.

Ранее на рынке доминировало мнение, что «Магнит» достаточно быстро сможет реализовать все преимущества, полученные в прошлом году от покупки «Дикси». Сейчас данный вопрос по сравнению с всеобщей нацеленностью на открытие новых торговых точек в «скидочном» и «придомовом» форматах отходит на второй план. Полноценный эффект от синергетического взаимодействия сетей ожидается где-то в середине 2023 года.

При этом «Магнит» не делает основную ставку и на продажи через интернет (e-grocery). Они запланированы в объеме лишь 5% оборота. Очевидно, это связано с ограниченными пока возможностями по развитию электронной коммерции в регионах, где в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга доставка продуктов на дом даже за время коронавирусных катаклизмов так и не стала действительно массовым явлением.

Симптоматично, что в стратегии развития «Магнита» до 2025 года при анализе экономической ситуации в стране в качестве основных вызовов указаны ускорение темпов инфляции, а также сокращение доступной рабочей силы при повышении номинального уровня заработной платы. При этом компания декларирует проведение крайне осторожной дивидендной политики, не обещая инвесторам «золотых гор».

Места на полке ограничены

Учитывая, что X5 Retail Group — основной конкурент «Магнита», на данный момент опережающий его по опубликованным финансовым показателям — также наращивает стремительными темпами свое присутствие как раз в эконом-сегменте, можно сделать неутешительный вывод: продуктовые ритейлеры не верят в улучшение экономической ситуации и увеличения покупательной способности населения России в ближайшие годы. Активного развития рынка не предвидится. Гораздо вероятнее стагнация.

«Компании вынуждены делать упор на форматы, наиболее популярные у населения: магазины у дома, жесткие дискаунтеры и тому подобное. И это будет сохраняться до тех пор, пока будет сохраняться текущая ситуация в экономике, пока у людей будут низкие доходы. Потребитель экономит, для него самым важным становится наличие товара первой цены», — констатировал в беседе с «Экспертом» президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Стоит отметить, что ассортимент магазинов эконом-сегмента того же «Магнита» составляют около 2000 наименований товаров. Примерно пятая часть их уже сейчас — это собственные бренды компании. В дальнейшем таковых может стать около 50%.

«В дискаунтерах сокращенное количество SKU (stock keeping unit, единица складского учета – прим. «Эксперт»), меньшее количество товарных позиций. И это, конечно, не очень хорошо с точки зрения развития торговли в целом. Мы в результате имеем достаточно узкий ассортимент товара и небольшое количество производителей, которые могут быть представлены на полке. Это сужает рынок», — подвел итог эксперт.