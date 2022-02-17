Марат Хуснуллин сделал важное заявление по ключевой ставке

Правительству все сложнее сдерживать рост цен, в том числе в промышленности и строительстве. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин подверг сомнению эффективность повышения ЦБ ключевой ставки и даже назвал её «главной угрозой» для реализации планов по строительству жилья и инфраструктуры. Льготную ипотеку, против которой выступает регулятор, кураторы строительной отрасли предлагают продлить до 2024 года. Мнения членов кабмина по поводу политики ЦБ станут, очевидно, весомее после многозначительного замечания, сделанного Владимиром Путиным.

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«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой»

В прошлом году, по оценке Минэкономразвития, объем строительных работ увеличился по сравнению с 2020 годом на 6%. И это не было просто восстановительным ростом. В 2020 пандемийном году отрасль не упала, а добавила 0,7%.

В результате, как отчитался 17 февраля на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде Марат Хуснуллин, удалось все намеченные планы перевыполнить.

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Главное достижение, по мнению куратора строительной отрасли, ввод в 2021 году 92,6 млн кв. м жилья. А это рекорд в российской истории. План превышен на 20%.

Однако национальные цели, предложенные Владимиром Путиным, требуют к 2024 году выйти на годовую сдачу жилья в 120 млн квадратов. Плюс инфраструктура и промышленное строительство.

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Как всегда, в правительстве надеются достичь своих целей за счет дополнительных стратегий. Таковая, до 2030 года, разработана и в строительной сфере. Но пока дело тормозит инфляция, в том числе в сфере строительных материалов и услуг. По данным Росстата, рост цен в промышленности в прошлом году превысил 28%. По расчетам аналитиков строительной отрасли, из-за резкого удорожания возведения объектов, в 2021 году пришлось отменить гос-и муниципальных заказов на 1 трлн руб.

Первыми удар по бюджетной системе нанесли металлурги. Еще прошлой весной внутренние цены на арматуру вслед за мировыми подпрыгнули на 30-50%. Производителей наказали. Для начала, еще осенью 2020 года, были повышены ставки НДПИ на железную руду и коксующейся уголь. А также введен акциз на жидкую сталь. Закон начнет действовать в этом году и планируется дополнительно собрать в федеральный бюджет до 160 млрд руб. Но, как посетовал Хуснуллин, выступая в Госдуме 16 февраля, налоги-то повысили, что обеспечит рост компенсаций, но цены не сбили. Хотя в прошлом году на ряд крупных госстроек арматура, по соглашению с производителями, поставлялась по прежним ценам.

Но дело не только в стальной арматуре. Хуснуллин возмущается, что «лифты подорожали на 30%». А битум — на все 95%. Это последствия, как признался Хуснуллин, налогового маневра в нефтянке. А самым скандальным является рост цен на 50-100% на строительный щебень и песок. «С чего они так подпрыгнули в цене? — удивляется вице-премьер, -- они же в земле лежат». Но, по его мнению, во всем виноваты владельцы вагонов, не вовремя их подававших. Дополнительные расходы бюджета только на перевозку — 8 млрд. руб. В целом же государственные стройки подорожали на 20-30%.

Со щебнем Хуснуллин намерен разобраться серьезно — «натравить ФАС», так как налицо, по его мнению, картельный сговор. В свое время — в 1998 году — экс-премьер Евгений Примаков схожим образом поступил с владельцами речных барж, которые незаконно возвращали себе НДС после «бумажных» перевозок строительного песка.

Однако Марат Хуснуллин не надеется только на ФАС. Он готов поспорить и с ЦБ, повысившим 11 февраля ключевую ставку до 9,5%: «Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать».

Конечно, Банк России не откажется от ужесточения денежно-кредитной политики, исходя из своей линии именно такого способа борьбы с инфляцией, когда последняя в годовом выражении находится на отметке в 8,7%. Между тем, игнорируя принимаемые им меры, инфляционные ожидания продолжают расти. ЦБ пересмотрел прогноз на конец года. Всем ясно (и прежде всего, Минэкономразвитию, опубликовавшему прогноз превышения инфляцией «таргета»), что показателей в 4-4,5% достичь не удастся. В лучшем случае стоит ожидать 5-6%. Для этого, предупреждает регулятор, он может повысить ключевую ставку до двухзначных значений.

«Важно скоординировать усилия ЦБ и Правительства».

Вице-премьер Марат Хуснуллин отдает себе отчет в том, что позиции Эльвиры Набиуллиной незыблемы. Но можно поиграть со льготной ставкой. В прошлом году она составляла 7%. А из-за нейтральной ДКП и сама ключевая ставка в начале года была относительно низкой. Поэтому средняя ипотечная ставка находилась в пределах 7,5%. Именно дешевая ипотека и обеспечила рост строительной отрасли (по оценке Хуснуллина, в 2021 году было выдано 2 млн ипотечных кредитов на сумму в 5,7 трлн руб. При этом льготных — 698 тыс. на 2,1 трлн руб.).

Но, с другой стороны, ипотечные льготы вызвали существенный рост стоимости жилья. Получился замкнутый круг — чем больше тратит бюджет на поддержку ипотеки, тем дороже квартиры. Плюс, как считают в ЦБ, на ипотечном рынке надувается кредитный пузырь. Поэтому Эльвира Набиуллина предлагает не продлевать льготную ипотеку (даже с ужесточенными ранее условиями), после 1 июля этого года. И заменить нынешнюю масштабную программу, введенную для преодоления кризиса в строительной индустрии в пандемийном 2020 году, более адресными мерами господдержки.

Но с ней не согласен не только Марат Хуснуллин, но и, скажем, президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета по строительству Рустам Минниханов. 17 февраля он предложил продлить льготную ипотеку в нынешнем виде до 2024 года, так как все равно иных инструментов поддержи строительной сферы пока никто не предложил.

Правительству в этих обстоятельствах приходится компенсировать дополнительно рост бюджетных расходов на строительство. 17 февраля на заседании кабинета министров было решено выделить дополнительные бюджетные ассигнования — в связи с подорожанием строительных ресурсов, влекущим необходимость увеличения цен уже заключённых контрактов на строительство и капитальный ремонт ряда медицинских и образовательных учреждений. Окончательная сумма будет уточнена позже. Но речь идет о довольно скромных примерно 1 млрд руб.

В то же время, сегодня Владимир Путин сделал по поводу инфляции, ЦБ и правительства многозначительное замечание. Во время совещания по экономическим вопросам с руководством правительства и главой Центрального банка президент заявил, в частности, следующее: «Важно скоординировать усилия ЦБ и Правительства — конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке; с учётом влияния на деловую и инвестиционную активность — нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции».

Это допустимо трактовать как санкцию на необходимость учета Эльвирой Набиуллиной консолидированного мнения правительства, отвечающего за упомянутую деловую и инвестиционную активность, которая должна приниматься во внимание при борьбе с инфляцией. Таким образом, вряд ли останутся вовсе не услышанными мнения наиболее влиятельных членов кабинета министров, к каковым, несомненно, относится и Марат Хуснуллин, о той же ключевой ставке.