МИД РФ прокомментировал высылку заместителя посла США в России

Официальны представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предписание заместителю главы посольства США в России Барту Горману о необходимости покинуть страну было сделано в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне.

«Напомним, что именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года», – говорится в комментарии Захаровой.

Она напомнила, что все попытки России урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты США. «Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств», – резюмировала Захарова.

Ранее «Эксперт» сообщал, что посольство США в Москве заявило, что из России был выслан заместитель американского посла Барт Горман.

При этом в американской дипломатической миссии уточнили, что у Гормана была действующая виза.

В посольстве США пообещали, что высылка заместителя посла не останется без ответа.