На бизнес-форуме России и Бразилии предложили доказать углеродную нейтральность двух стран

Во вторник в рамках визита в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару в Москве прошёл Форум Советов предпринимателей, в котором приняли участие капитаны бизнеса двух стран, а также представители органов власти и общественных организаций.

Мероприятие состоялось накануне переговоров Жаира Болсонару и Президента России Владимира Путина. Участники бизнес-форума обсудили высокий потенциал российско-бразильских торгово-экономических отношений и инструменты увеличения торговли между двумя странами-участницами БРИКС.

Также был отмечен значительный рост российско-бразильского товарооборота в 2021 году - сразу на 87% до 7,5 млрд долл. США. Превзойдён исторический максимум 2011 года. Председатель Российской части Межправительственной Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Владимир Ильичев охарактеризовал динамику как «устойчивую траекторию роста».

В ходе Форума было отмечено, что укрепить её помогут совместные проекты в таких сферах как фармацевтика и атомная энергетика, железнодорожный транспорт и энергетическое машиностроение, металлургия и информационные технологии. При этом локомотивом расширения товарооборота является отрасль минеральных удобрений - основная статья российского экспорта в Бразилию.

Российский экспорт удобрений в Бразилию в прошлом году достиг рекордного уровня 9,8 млн. тонн, что на 40% больше, чем в 2020 году. Это важный вклад в достижение поставленной Президентом России В.В. Путиным цели удвоить высокотехнологичный несырьевой экспорт к 2024 году. Так, на ведущего российского производителя фосфорсодержащих удобрений, компанию «ФосАгро» приходится около 14% всего экспорта России в Бразилию. За 2021 г. «ФосАгро» поставила бразильским фермерам 1.6 млн тонн продукции - абсолютный максимум за последние 10 лет.

Именно генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, возглавляющий Совет предпринимателей Россия-Бразилия, в ходе форума поднял актуальную сегодня тему углеродной нейтральности продукции двух стран – и встретил полное понимание и поддержку бразильской стороны.

«Россия и Бразилия в сумме представляют треть всего лесного фонда в мире. Мы - легкие современной индустриальной цивилизации. Предлагаю объединить усилия науки и бизнеса двух стран и доказать, что, несмотря на развитую индустрию, Россия и Бразилия являются странами с отрицательным карбоновым следом», - заявил в своём выступлении Андрей Гурьев. Его слова цитирует «РИА Новости».

Глава Совета предпринимателей Россия-Бразилия также предложил создать рабочую группу для обсуждения методологии подсчета поглощения углерода лесами двух стран, а также проработки создания общей карбоновой биржи для торговли квотами.

Андрей Гурьев подчеркнул, что совместная работа над углеродной нейтральностью российско-бразильской продукции даст конкурентное преимущество на премиальных рынках ЕС и США в свете возможного введения углеродного регулирования. «Это касается и сельского хозяйства, где нам важно объединить усилия по разработке технологий накопления углерода в почве», - сказал он.

Данное направление является одним из наиболее перспективных на пути к достижению человечеством углеродной нейтральности в соответствии с Парижским соглашением, так как у сельского хозяйства есть потенциал не только добиться углеродной нейтральности, но и стать нетто-депонирующим сектором экономики. При внедрении методов регенерации сельскохозяйственные угодья могут фактически стать карбоновыми фермами и поглощать углерод.

По разным оценкам, таким образом можно насыщать почву полезным обменным углеродом - от 18 до 37 миллиардов тонн углерода в ближайшие 20 лет. Некоторые учёные считают, что при переходе на регенеративное земледелие можно будет регенерировать в почве больше углерода, чем весь текущий уровень глобальных выбросов. Более того, такой способ земледелия увеличит плодородность почв и восстановит плодородие сельскохозяйственных земель. Этот подход полностью соответствует целям устойчивого развития ЦУР – 2030 и Стратегии ФАО в отношении изменения климата, прежде всего, более тесной увязки климатических стратегий с экологизацией производственно-сбытовых цепочек.

Учитывая, что бразильские фермеры активно используют экоэффективную продукцию российских производителей удобрений, Андрей Гурьев также пригласил коллег из Бразилии присоединиться к "Зеленому клубу" производителей экологически чистой и свободной от вредных примесей аграрной продукции.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал мероприятие «особенно ценным и своевременным» и выразил уверенность в том, что бразильский лидер получит большой объём «конкретных предложений» от бизнеса по итогам визита и форума.

Жаир Болсонару действительно был ознакомлен с докладами национальных частей Советов предпринимателей во время его встречи с лидерами бизнеса в среду. Также по итогам мероприятия был подготовлен перечень «консолидированных предложений российского и бразильского бизнеса по активизации взаимодействия» для передачи органам власти двух стран.

В ходе данной встречи также состоялась церемония награждения главы Совета предпринимателей Россия-Бразилия, генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, орденом Риу-Бранку.

«Полученная из Ваших рук награда - это исключительный кредит доверия для продолжения эффективной работы Делового совета. Знак высочайшей поддержки и внимания, который поможет диалогу российского и бразильского бизнеса выйти на качественно новый уровень на благо наших государств», - сказал Андрей Гурьев в ответном слове.