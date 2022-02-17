Названы регионы с самым грязным воздухом

Самый загрязненный воздух среди российских субъектов зарегистрирован в Красноярском крае из-за высокого уровня выбросов в Норильске, рассказала в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Общий объем выбросов в атмосферу там составляет 1,8 млн тонн в год (11% выбросов в России), или 30 000 вагонов. Это только учтенные товарно-материальные запасы. Но, на наш взгляд, методы инвентаризации и расчета не совсем корректны», - отметила эксперт.

На втором месте оказался город Череповец в Вологодской области. В городе отмечено 280 000 тонн выбросов в год – 1,7% всех выбросов в России. В тройку российских областей с самым загрязненным воздухом вошел Новокузнецк. Далее следует Кемеровская область – 270 000 тонн выбросов, или 1,6% от всех выбросов в России.

Радионова добавила, что если оценивать ситуацию по количеству расчетов размера ущерба за 2020-2022 годы, то наиболее загрязненными территориями в России являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

Она объяснила, что при оценке загрязнения воздуха за расчет принимается и загрязнение воды. С этим есть проблемы на Волжском побережье, на Дону и на Ангаре.

«На самом деле, второй год подряд происходит рейд по рекам, из-за пандемии мы немного продвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились синхронизировать наши действия и их программу по модернизации инфраструктуры», отметила Радионова. Чиновница добавила, что —основной проблемой данных регионов являются устаревшие очистные сооружения

