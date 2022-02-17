Названы ворующие личные данные приложения

Татьяна Лынова, аналитик группы оперативного мониторинга безопасности «Ангара», предупреждает россиян о приложениях, которые способны получить несанкционированный доступ к персональным данным граждан. Эксперта цитирует агентство «Прайм».

Лынова отметила, что наличие скрытого вредоносного ПО, помимо прочего, может привести к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и, что самое неприятное, банковских данных.

Эксперт подчеркнул, что шпионские программы чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам смартфона и управление ими. По ее словам, это может быть любое приложение, включая фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий.

Ранее сообщалось, что приложения для ограниченной аудитории становятся доступными на смартфонах Apple. Компания добавила новые функции для разработчиков, позволяющие им выпускать приложения, предназначенные для узкого круга пользователей. Секретная программа не будет видна другим посетителям магазина приложений, а также не будет отображаться в различных категориях и рейтингах.