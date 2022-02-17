Объем мировой торговли достиг рекордного уровня

Объем мировой торговли в 2021 году достиг рекордно высокого уровня в $28,5 трлн, увеличившись на 25% по сравнению с 2020 годом, и на 13% в сравнении с 2019-ым. В первом квартале текущего года ожидается замедление темпов роста. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

«В целом объем мировой торговли достиг в 2021 году рекордного уровня около $28,5 трлн, что представляет собой рост примерно на 25% относительно 2020 года и рост в районе 13% по сравнению с допандемийным 2019 годом», — следует из доклада.

Эксперты объясняют такой рост увеличением цен на сырьевые товары, ослаблением связанных с пандемией ограничений и активным восстановлением спроса благодаря мерам по стимулированию экономики. В текущем году, по прогнозу ЮНКТАД, на глобальную торговлю будут влиять инфляция в США и обеспокоенность по поводу положения в секторе недвижимости в Китае.

ЮНКТАД играет в системе ООН роль координационного центра по вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная цель заключается в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и их развитию посредством торговли и инвестиций.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе мировые цены на продовольствие опять выросли после небольшого снижения в декабре. Как говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), среднее значение Индекса продовольственных цен составило 135,7 пункта, что на 1,1% выше уровня декабря. Значительнее всего выросло среднее значение Индекса цен на растительные масла: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня.

