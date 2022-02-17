ОДК запустила оборудование по ускоренному упрочнению элементов авиадвигателей

На предприятии «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) ввели в строй установку для упрочнения тонкостенных элементов деталей газотурбинных двигателей.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит ОДК, новое оборудование позволит повысить предел выносливости деталей авиадвигателей в среднем на 10%.

«Упрочнение достигается благодаря деформированию материала детали стальной дробью с высокой кинетической энергией. Роботизированные установки способны синхронно перемещать манипуляторы по любым траекториям в широком диапазоне скоростей. Такие возможности позволяют упрочнять самые сложные детали авиационных двигателей, в частности диски компрессоров», — отмечается в сообщении.

По словам главного инженера «ОДК-Сатурн» Игоря Ильина, компания планомерно внедряет инновационное оборудование. «Одной из новинок на производстве в "ОДК-Сатурн" стала роботизированная установка для обработки деталей, к которым предъявляются особенно высокие требования к качеству упрочнения. Благодаря новому оборудованию мы сможем вдвое увеличить производительность за счет одновременной двусторонней обработки изделий при сохранении такого же высокого качества и достижении необходимых характеристик деталей», — подчеркнул Ильин.

Уточняется, что синхронная двусторонняя обработка также позволит минимизировать изменение геометрических параметров упрочняемых деталей.

ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительная компания, которая занимается разработкой, производством и обслуживанием газотурбинных двигателей для гражданской авиации, а также энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Производственная площадка предприятия находится в Рыбинске (Ярославская область).

Ранее «Эксперт» писал, что ОДК осуществила первый этап испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8 для регионального лайнера Sukhoi SuperJet New. Газогенератору, который называют «сердцем» ПД-8, предстоит пройти еще несколько этапов тестов, они завершатся в марте 2023 года. Одновременно будут проводиться испытания опытного образца силовой установки — его планируется запустить уже в марте.

Между тем Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») собирается в скором времени начать работы по созданию гибридной силовой установки на базе авиадвигателя ВК-2500, которая будет в качестве топлива и хладагента использовать водород. После этого начнутся опытно-конструкторские работы по созданию гибридных и электрических силовых установок для самолетов вместимостью до 100 мест, в том числе для воздушных судов мультироторного типа, конвертопланов и аэротакси.