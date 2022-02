OR Group объявила о начале реструктуризации долга

Группа компаний OR Group (ранее — «Обувь России») начала процесс реструктуризации задолженности.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля OR привлекла Proxima Capital Group.

«Реструктуризация задолженности позволит группе в целом получить более длительную отсрочку по выплате основного долга и высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время в части торгового бизнеса у компании будет возможность завершить процесс трансформации бизнес-модели, в основе которой лежит развитие формата маркетплейса, онлайн-продаж и дополнительных сервисов, и вывести бизнес на планируемые операционные и финансовые показатели», — говорится в сообщении OR Group.

Проект по реструктуризации предполагает пролонгацию действующих кредитных линий группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО «ОР» — дочерней компании ПАО «ОРГ». Сообщается, что в настоящий момент в обращении на Мосбирже находятся восемь торгующихся выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб.

Основными банками-кредиторами OR Group выступают ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

Отмечается, что Or Group будет усиливать микрофинансовое направление, которое представлено ММК «Арифметика». «Эта дочерняя компания группы работает на перспективном рынке, является ликвидным активом, формирует положительный денежный поток и оказывает поддерживающую функцию OR Group, что также позволит группе преодолеть текущий непростой период», — подчеркивается в пресс-релизе.

Proxima Capital Group начала свою деятельность в 2013 году. Группа работает в двух направлениях — инвестирует собственные средства в капитал непубличных компаний, а также оказывает консалтинговые услуги в области инвестиционного банкинга и по работе с проблемными активами.

«Обувь России» была основана в 2003 году в Новосибирске. Через четыре года это был уже крупнейший обувной ретейлер России, со своим производством и торговыми сетями, среди которых бренд Westfalika, насчитывающий свыше 730 точек в более чем 300 городах РФ. В 2017 году состоялось IPO: «Обувь России» стала первой публичной компанией в непродовольственном ретейле в России, при этом free float сразу составил 48%. Чуть позже компания вышла на облигационный рынок, сейчас у нее девять выпусков на общую сумму 4,75 млрд рублей. Попутно компания расширяла бизнес, в частности, развивала микрофинансовое направление через МКК «Арифметика», которая является третьей по объему на российском рынке микрокредитной организацией. Во время пандемии OR Group сделала ставку на сеть постаматов и пункты выдачи заказов, начала работать с маркетплейсами, двигаться в сторону универсального магазина и развивать торговую платформу westfalika.ru, где продает собственные и партнерские товары. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 0,6 млрд руб., EBITDA — 2,3 млрд руб.

Однако на выручку компании продолжала давить плохая ситуация с доходами населения. Число магазинов сокращалось, от планов открыть третью фабрику пришлось отказаться. Консолидированная неаудированная выручка OR Group по итогам 2021 года уменьшилась на 21%.

К концу 2021-го долг OR Group превысил 13 млрд рублей, в октябре Московская биржа перевела все выпуски облигаций OR Group из сектора роста в сектор повышенного инвестиционного риска, а в декабре «Эксперт РА» понизило рейтинг OR Group до уровня ruBB — со стабильным прогнозом. Двадцатого января OR Group должна была погасить выпуск БО-07 и заплатить по нему последний купон. Но если 14,8 млн рублей на купон нашлись, то 592 млн рублей на погашение компания найти не смогла. Этот выпуск почти целиком находится у Промсвязьбанка. OR Group пыталась договориться об отсрочке, но получила отказ. «Текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень‒зиму 2021 года, не позволили Группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07», — говорилось в официальном сообщении компании. Третьего февраля OR Group объявила о фактическом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 в объеме 592 млн рублей.