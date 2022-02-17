Перенесен масс-старт с участием российских биатлонисток

Сильный мороз, ожидаемый в Пекине в предстоящие выходные, заставил устроителей перенести соревнования по биатлону. Женский масс-старт, запланированный на 19 февраля, состоится днем раньше, 18 февраля. Гонка начнется в 10:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте Игр.

На масс-старт заявлены выигравшие накануне серебро в женской эстафете в составе сборной России по биатлону Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, заявлены на масс-старт. В составе четверки выступала и Светлана Миронова.

Казакевич изначально числилась в первом составе, однако позже заменила норвежку Ингрид Тандревольд, которая потеряла сознание на финише гонки преследования и досрочно завершила свои выступления в Пекине.

Мужской масс-старт с участием Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и Максима Цветкова состоится согласно расписанию, также в пятницу, 18 февраля. Соревнования начнутся в 12:00 по московскому времени.

Сборная России по биатлону завоевала четыре медали в Пекине. Помимо женского серебра в эстафете, это бронза в смешанной и мужской эстафетах, кроме того, Эдуард Латыпов завоевал награду такого же достоинства в гонке преследования.

