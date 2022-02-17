Первый банк открыл представительство в метавселенной

JPMorgan стал первым банком, открывшим виртуальное представительство в метавселенной. Зал ожидания Onyx, получивший свое название в честь блокчейн-подразделения JPMorgan, расположен в торговом центре Metajuku в Decentraland — метавселенной, работающей на блокчейне Ethereum. Посетителей там встречает цифровой портрет председателя совета директоров и гендиректора банка Джейми Даймона и бродячий тигр, пишет Bloomberg.

«Банк является сторонником технологии блокчейна и ее использования в финансовых транзакциях, о чем свидетельствует его собственная монета JPM. Усилия по созданию метавселенной представляют собой еще один шаг в создание инфраструктуры в крипто- и блокчейн-экосистеме. Decentraland позволяет пользователям исследовать свою метавселенную, создавая аватары и покупая товары, включая землю, за собственную валюту MANA», — говорится в публикации.

В виртуальном мире JPMorgan пока не оказывает реальные банковские услуги, но пользователи могут посмотреть презентации про крипторынок. При этом банк выпустил отчет, в котором анализируются бизнес-возможности в сегменте метавселенных. В нем, в частности, говорится, что метавселенные тем или иным образом проникнут в каждую отрасль в ближайшие годы, а их рыночные возможности оцениваются в $1 трлн ежегодного дохода. В JPMorgan уверены, что это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

Для клиентов, думающих о выходе в метавселенную, JPMorgan может предоставить «интегрированный платежный центр» с полными решениями, такими как бухгалтерские книги и кошельки, отметил руководитель отдела электронной коммерции и TMT в JPMorgan Payments Адит Гаджил.

Ранее «Эксперт» писал, что работу над метавселенной анонсировала биржа Binance, которая является глобальным лидером по объемам продаж криптовалюты. Проект будет осуществлен в паре с лидером в области развлечений компанией YG Entertainment, агентством из Южной Кореи. В заявлении говорится о планах совместной работы над выпуском NFT – токенов. В рамках проекта Binance создаст инфраструктуру, а YG разработает контент и займется игровыми активами. Корпорации также планируют создать новые игровые проекты на блокчейне.

