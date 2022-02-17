Politico сообщает новые даты «вторжения РФ» на Украину

Эксперты, опрошенные американским изданием Politico, считают, что Россия может «начать вторжение» в Украину после 20 февраля. В то же время дата начала предполагаемых боевых действий, опубликованная ранее этим изданием, в материале названа «завышенной».

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда была переоценена. Крайние сроки, которые действительно необходимо отслеживать, - это то, что произойдет вскоре после 20 февраля», - пишут авторы статьи.

По мнению автора материала, дата связана с завершением после 20 февраля российско-белорусских учений. Куда российские войска направятся вслед за ними, даст представление об истинных намерениях российской стороны, говорится в статье. Также 20 февраля завершит работу Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Начало вторжения в то время, когда американский вице—президент находится в Европе и в то время как украинский лидер покинул свою страну, может оказаться абсолютным унижением - своего рода любимым геополитическим троллингом Путина», - пишет газета.

12 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением перед союзниками на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля. По его словам, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне британские таблоиды назвали время предполагаемого вторжения. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке написала, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени.

