Польшу и Венгрию оставят без денег ЕС

Еще когда в 2021 году власти Евросоюза добились права лишать средств из общеевропейского бюджета те страны ЕС, где не соблюдают демократические принципы, в Варшаве и Будапеште уповали на Европейский суд юстиции в Люксембурге. В том, что у венгерских и польских властей имеются шансы на победу в этой высшей судебной инстанции Евросоюза были уверены многие юристы. Все-таки, считай, введение санкций против стран-членов ЕС не совсем согласуется с принципами, лежащих в основе проекта Единой Европы. Ведь предполагалось, что государства, входящие в нее, равны, а значит, вправе проводить собственную внутреннюю политику, даже если она не нравится соседям по Евросоюзу.

Именно на это упирали юристы правительств Венгрии и Польши в Европейском суде. Но их аргументы не были сочтены убедительными. В решении суда им напомнили, что ЕС – это, в первую очередь, сообщество демократий. А значит, и демократические нормы в нем превыше всего, даже страстного желания лидеров отдельных стран править как можно дольше и как можно более бесконтрольно.

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Как сказано в решении Европейского суда, общеевропейские ценности не могут сводиться к «обязательствам, которые выполняются страной, когда она является кандидатом на вступление в ЕС и игнорируются ей же, когда она уже присоединилась к ЕС».

Теперь ничто не мешает чиновникам из Брюсселя применить ненавистный несостоявшимся автократам Венгрии и Польши правовой механизм. Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, утверждает, что это произойдет уже в этом месяце, можно сказать, буквально на днях.

Кому придется хуже, премьеру Матеушу Моравецкому или премьеру Виктору Орбану вопрос, как говориться, горького выбора. Венгрию лишат не менее 22 млрд. евро. Для бюджета страны потеря хотя и чувствительная, все же не слишком тяжелая. Но Венгрия этой весной избирает парламент. Партия «Фидес» и объединенная оппозиция, по опросам, имеют почти равный рейтинг. И вот противники Орбана получают в свои руки мощный аргумент. Никакого админресурса и контроля над СМИ может не хватить премьеру для победы, если венгры увидят, что преимущества, ради которых они вступали в ЕС, исчезают.

А потери Польши будут очень даже чувствительными для бюджета. Страна потеряет до 75 млрд. евро. Собственно, 36 млрд. из этой суммы ЕС уже заморозил (Венгрии заморожены символические 7 млрд.) и потерю поляки уже ощутили. Да сам факт отлучения от общеевропейского бюджета для их страны куда опаснее, чем для Венгрии и это все понимают. Польша – главный в Восточной Европе получатель субсидий ЕС. Они, например, помогают выравнивать бюджеты регионов страны. Для Венгрии проблема неоднородного развития, депрессивных местечек и моногородов особо не стоит, а для Польши очень даже стоит. Ее запад по-прежнему отличается от центра в экономическом плане. По зловещей иронии, крупными получателями денег ЕС как раз являются самые экономически отсталые регионы, где велика популярность «Права и справедливости».

Перед властями двух стран стоит нелегкая дилемма. Они могут пойти на попятную. Орбану тогда придется пойти на отмену положений закона «О защите детей», запрещающих пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних (а фактически – просто упоминание в положительном или нейтральном контексте соответствующей тематики в школьных учебниках или даже в СМИ). Но это было еще полпроблемы для венгерского премьера. Придется принимать антикоррупционные меры, которых давно требует ЕС (например, делать прозрачными госзакупки), соглашаться на прием ближневосточных беженцев. В Польше же должна быть похоронена судебная реформа, если не прямо ставящая под контроль правительства суды, то, по крайней мере, снижающая независимость судебной ветви власти.

Лидер «Права и справедливости» (и, как говорят злые языки, «серый кардинал» правительства и настоящий правитель Польши) Ярослав Качинский сразу же после решения Европейского суда, разразился гневным интервью «Польскому радио». «Мы имеем дело с превышением полномочий! Мы имеем дело с обманом со стороны властей Евросоюза!», - гремел он. Качинский настаивал, что его страна имеет право и на собственное понимание внутриполитических вопросов, и на кусок бюджетного пирога ЕС. Иными словами, отказываться от денег Варшава не собирается.

Правда, замглавы польского минюста Себастьян Калета пригрозил, что его страна может теперь и не выплачивать взносы в бюджет ЕС. Этот экстремальный вариант означает, что страна начнет движение по пути выхода из Евросоюза.

Что для Венгрии не исключен вариант расставания с ЕС недавно, пусть и намеком, допустил и Орбан. В своем обращении к нации в минувшую субботу он поругал «священную войну», которую, якобы, развязал против его страны Брюссель и не исключил, что со всеми этими евробюрократами венграм будет «не по пути».

Вот только праведный гнев Качинского и Орбана не очень разделяют их избиратели. И поляки, и венгры, судя по опросам, однозначно выступают за сохранение их страны в Евросоюзе. Там, напротив, велик запрос на еще большую интеграцию в ЕС. Так, например, по опросу портала Index.Hu, расстаться с форинтом и скорее перейти на евро хотят две трети венгров. «Священная война» ЕС против венгерского правительства, похоже, их нисколько не пугает.