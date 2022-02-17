Путин призвал кабмин и ЦБ скоординировать усилия в борьбе с инфляцией

На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин призвал принять эффективные меры для снижения инфляции в России. Отметив значимую роль в этом вопросе правительства и Центробанка, он подчеркнул необходимость скоординировать усилия и нацелить их на устранение внешних и внутренних факторов инфляции. Вступительное слово президента на совещании опубликовано на сайте Кремля.

«Необходимо принимать эффективные меры для снижения инфляции. И конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики. Важно скоординировать усилия ЦБ и Правительства – конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке; с учетом влияния на деловую и инвестиционную активность – нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции», — сказал Путин.

Он напомнил о задаче, поставленной перед правительством в текущем году, — чтобы реальные располагаемые доходы россиян выросли не менее чем на 2,5%. При этом глава государства отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на меры соцподдержки, но и на экономический рост.

Президент также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет не только решать текущие задачи, но и запускать новые, дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин разошелся с ЦБ в вопросе поддержки малоимущих. Так, специальный банковский вклад с процентами, привязанными к ключевой ставке или инфляции, предложенный Центробанком для поддержки малообеспеченных россиян, Минфин не считает приоритетом в борьбе с бедностью. Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался за денежные выплаты семьям с детьми, назвав их самой малообеспеченной категорией граждан.

