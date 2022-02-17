«Росатом» основал компанию для продвижения своих АЭС за рубежом

Компания «Росатом» зарегистрировала АО «Русатом Энерджи Проджектс» (АО «РЭП»), которое будет заниматься продвижением и контрактацией на международном рынке продуктов госкорпорации.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций «Росатома».

«С учетом масштабных планов сооружения новых объектов безуглеродной генерации в мире в рамках глобального энергоперехода необходима дополнительная концентрация усилий "Росатома" на рынке сооружений АЭС за рубежом. Для решения этой задачи госкорпорация "Росатом" приняла решение о создании новой компании», — приводится сообщение госкорпорации. Уточняется, что новая структура будет продвигать всю продуктовую линейку корпорации, от мощных АЭС до микрореакторов.

Компания создана на основе АО «Русатом Оверсиз» (АО «РАОС»), которое «переросло свои изначальные цели и задачи, фактически став успешной инжиниринговой и бизнес-девелоперской компанией», отмечается в сообщении. Сейчас «Русатом Оверсиз» работает над созданием Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, а также формирует несколько центров ядерной медицины на территории РФ. Кроме того, компания реализует проект строительства первой атомной станции малой мощности в наземном исполнении в Якутии. Предприятие также занимается развитием направления водородной энергетики.

Помимо международных продаж интегрированного предложения АЭС, «Русатом Энерджи Проджектс» будет заниматься достройкой мощностной и технологической линейки решений — от систем сверхмалой мощности до реакторов IV поколения. Пост генерального директора нового предприятия занял Андрей Рождествин, ранее работавший региональным вице-президентом по Западной Европе в компании «Русатом — международная сеть», которая также продвигает продукцию госкорпорации за рубежом.

В настоящий момент «Росатом» контролирует более 70% рынка экспорта АЭС. За последние годы были заключены уникальные пакетные соглашения на сооружение восьми новых блоков в Египте и Китае; портфель заказов на строительство АЭС за границей включает 35 энергоблоков в 12 странах. Корпорация ведет работу по контрактации новых блоков в ряде стран, в том числе Индии, Узбекистане, Казахстане и Саудовской Аравии.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Росатом» проработает для «Газпрома» возможность строительства атомной электростанции в Западной Сибири для перевода газотранспортной системы с газовых турбин на электроприводы. Сообщалось, что замена оборудования понадобится «Газпрому» для снижения углеродного следа в соответствии с экологическими критериями ЕС, чтобы в будущем не возникло препятствий для экспорта газа в Европу.