Россия дала ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что послу США Джону Салливану была передана реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — говорится в заявлении российского МИДа.

МИД РФ отметил готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако, российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих.

В заявлении отмечается, нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей вызывает у России тревогу.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — сообщает МИД РФ.

Касательно украинского кризиса, российское внешнеполитическое ведомство считает, что необходимо принуждение Киева к выполнению «Комплекса мер», прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории.

