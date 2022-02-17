Россия выслала заместителя посла США

Посольство США в Москве заявило, что из России был выслан заместитель американского посла Барт Горман, сообщает «Интерфакс».

При этом в американской дипломатической миссии уточнили, что у Гормана была действующая виза.

В посольстве США пообещали, высылка заместителя посла не останется без ответа.

«Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства… Действия России против заместителя посла США не были обоснованными, мы рассматриваем этот шаг как эскалацию в наших отношениях и изучаем возможные варианты ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет», – заявил пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.

Он призывал Россию прекратить «безосновательную высылку» американских дипломатов и сотрудников и «продуктивно работать над восстановлением наших миссий».

«Мы хотим отметить, что действия России привели к тому, что миссия США в России была укомплектована на уровне значительно ниже уровня российской миссии в Соединенных Штатах. Наша цель состоит в том, чтобы добиться большего паритета и взаимности в наших миссиях», – сообщил пресс-секретарь американского посольства.

Он напомнил, что США заблаговременно уведомили Россию о правиле пребывания не дольше трех лет более года назад и за полгода предупредили российскую сторону об отъезде.

