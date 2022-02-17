Российские акции вновь обвалились на военных рисках

Основной причиной негативной динамики рублевых активов в четверг стал обстрел украинским войсками территории непризнанной Луганской народной республики. Это повышает риски того, что Россия даст вооруженный ответ на провокацию, и тем самым будет обвинена в «агрессии» Украины. Причем с окончанием Олимпийских игр эти риски значительно возрастут.

Обострение политической ситуации стало одной из причин снижения американского рынка акций, который к закрытию основных торгов на Московской бирже теряет около 1,5%. В отсутствие драйверов роста, американские инвесторы в последнее время реагирую даже на события, которые их напрямую не касаются.

Статья по теме: Украина обстреляла ЛНР. Рублевые активы падают

Дополнительной причиной распродаж в Америке стала запоздалая негативная реакция на вчерашнюю публикацию «минуток» ФРС. Все члены Федрезерва выступают за повышение ставки в марте 2022 г, а большинство к тому же считает необходимым начать существенно сокращать баланс ФРС. Мартовское повышение ставки ни у кого не вызывает сомнений, но жесткая позиций членов Федрезерва увеличивает риски увеличения показателя сразу на 0,5 п.п. Кроме того, рынок ждал, что сокращать свой баланс ФРС начнет в более поздние сроки.

Впрочем, инвестиционные настроения за океаном в последние недели меняются очень быстро.

Наибольшие потери среди высоколиквидных российских акций несет Сбер (-6%). Эта бумага традиционно сильнее других реагирует на изменение политического фона. Не исключено также, что сейчас инвесторы стали переоценивать акций Сбера.

Долгое время они считались одними из самыми фундаментально привлекательными бумагами российского рынка. Однако цикл повышения ключевой ставки Банка России привел к сильному падению цен ОФЗ. Учитывая, что снизились и котировки акций, отрицательная переоценка находящихся в портфеле Сбербанка ценных бумаг даст большой негативный вклад в его балансовые показатели. Кроме того, можно ждать резкого замедления темпов кредитования, в том числе ипотечного, и роста просроченных платежей. Это в той или иной степени касается и всего банковского сектора.

Более 2% теряет в стоимости нефть. Никаких чисто нефтяных причин для снижения котировок нет, просто нефть выглядит технически перекупленной и очень долго сопротивлялась снижению инвестиционного оптимизма в мире. Но до бесконечности это продолжаться не может.

Этот фактор привел к опережающему относительно рынка в целом падению акций «Роснефти» (-5,3%) и «Лукойла» (-4%).

В течение дня эскалация политической напряженности не получила продолжения, и если американские игроки начнут вечером выкупать просадку акций, российские бумаги вслед за ними пойдут вверх. Однако на полноценный отскок рассчитывать не стоит: завтра пятница, а перед выходными российский рынок акций в последние три месяца в подавляющем большинстве случаев закрывается снижением.

По всем вышеописанным причина рубль подешевел к доллару на 1,8%. Дополнительно против рубля сыграли технические факторы: вчера пара доллар-рубль закрылась в непосредственной

близи от технической поддержки 74,7-75, от которой и начала разворот вверх на неблагоприятных факторах. Как только политические риски ослабнут, пара вновь будет пробовать этот уровень на прочность.

Возобновилась и распродажа ОФЗ. В нынешней ситуации нерезиденты не будут покупать российский госдолг, сколь бы привлекательна не была его доходность. Российские инвесторы также займут выжидательную позицию в условиях практически неизбежного дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ и, соответственно, снижения цен рублевых обязательств российского Минфина.