Сбер признан лучшим крупнейшим российским работодателем

Сбер возглавил рейтинг крупнейших компаний-работодателей России 2021 года по версии HeadHunter. В пятерку лидеров вошли также «Росатом» и «Газпромнефть».

По словам директора бренд-центра hh.ru Нины Осовицкой, в рейтинг попали компании с численностью сотрудников более пяти тысяч. «Начнем с четвертой строчки — это компания Mars, далее у нас следует компания "Газпромнефть" с третьим местом, госкорпорация "Росатом" — второе место, и первое место — Сбер», — цитирует ТАСС Осовицкую.

Как сообщается на сайте Сбера, банк набрал максимальный совокупный балл — 126,4. «Самые высокие результаты в рейтинге завоевали и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10», — указывается в сообщении.

Руководитель блока HR Сбер Наталья Дудина прокомментировала достижение компании. «2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде», — подчеркнула она.

В общей сложности за звание лучшего работодателя России в 2021 году боролись почти две тысячи компаний. В топ-10 вошли банки Тинькофф, ВТБ и Райффайзенбанк, а также компании Ростелеком, РЖД и Теле2. Отмечается, что общее число финалистов рейтинга достигло 783 — это в полтора раза выше показателя за 2020 год. Тогда лидером среди работодателей по версии HeadHunter был «Росатом».

Рейтинг создается на основе трехстороннего анализа компаний. Специалисты учитывают готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки); стремление опрошенных на сайте hh.ru соискателей работать в организации (40%), а также данные HR компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20%).

Ранее «Эксперт» сообщал, что Сбер признан сильнейшим брендом Европы. Банк занял первое место по показателю «Сила бренда» в отчете Global 500 2002, составленном международной консалтинговой компанией Brand Finance. Сбер набрал 92,3 пункта из 100 возможных, получив наивысший рейтинг ААА+. Кроме того, Сбер попал на третью позицию в рейтинге банковских брендов мира по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI). Компания набрала 92,3 пункта из 100.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основной акционер — Российская Федерация в лице Министерства финансов (владеет 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция). Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка принадлежит российским и международным инвесторам.