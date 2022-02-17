«Северсталь» расширяет диаметр сотрудничества с Бразилией

В то время, как США и Европа стремятся сдержать развитие России санкциями в отношении отечественных компаний, страны Латинской Америки показывают свою заинтересованность в сотрудничестве. Речь идет о поставках оборудования для нефтегазовой промышленности.

Накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с бразильским коллегой Жаиром Болсонару отметил в данном контексте работу «Северстали» в Бразилии.

Кроме того, в ходе прошедшего на этой неделе форума Советов предпринимателей России и Бразилии замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев указал на хорошие перспективы компании на бразильском рынке.

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От руды до манифольдов

Заинтересованность «Северстали» в сотрудничестве с бразильской стороной стала очевидна еще в 2011 году. Тогда компания приобрела 25% акций бразильской добывающей компании SPG Mineracao — владельца сразу нескольких железнорудных месторождений Бразилии. Ресурсы участков в штате Амапа оценивались в 0,5 -1,5 млрд тонн с содержанием металла 40-45%.

Сделка, обошедшаяся «Северстали» в 49 млн долларов, оценивалась как крайне перспективная. Согласно предварительным прогнозам, добыча железорудного концентрата составила бы 10-20 млн тонн ежегодно. Тем не менее первоначальным планам компании не удалось сбыться, и она поменяла вектор сотрудничества.

Уже в сентябре 2013 года «Северсталь» реализовала опцион на обратную продажу 12,8% доли в SPG Mineracao путем взаимозачета 25 млн долларов отложенного вознаграждения. В самой компании позже заявили, что для Амапы, так и проекта Putu в Либерии, идет поиск стратегических инвесторов. Руководство «Северстали» подчеркнуло, что проекты — достаточно значительные, чтобы финансировать их за собственный счет. Тем не менее, интерес к Бразилии у российской компании сохранялся.

В 2020 году «Северсталь» вернулась на бразильские рынки с железорудными окатышами. Продукция предназначалась для крупнейшего производителя стали в Бразилии — Companhia Siderurgica Nacional (CSN). Продукция «дочки» «Северстали» — АО «Карельский окатыш» — имела «гранулы с низкооснованным флюсом», а потому идеально подходила для доменных печей CSN.

Как заметил тогда представитель компании, начало поставок подобной продукции стало «бесценной возможностью» для российской компании разработать стратегию выхода на новые рынки. А Бразилия, таким образом, заявила о себе как о новом экспортном партнере для сбыта окатышей после ОАЭ, Тобаго и Тринидада.

В 2021 году отношения «Северстали» и Бразилии вышли на принципиально новый уровень. Компания впервые поставила трубы большого диаметра (ТБД), произведенные на принадлежащем ей Ижорском трубном заводе, напрямую приняв участие в проекте, реализуемом за рубежом. Ведь трубы понадобились для строительства уникальной плавучей регазификационной установки мощностью 15 млн куб. м в сутки.

Отгрузка труб большого диаметра

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Еще одним неоспоримым плюсом контракта стала упрощающая логистику возможность задействовать портовую инфраструктуру Санкт-Петербурга. Оттуда трубы в бразильский порт Вила-ду-Конде доставлялись уже напрямую.

На сегодняшний день у «Северстали» есть все для развития международного экспортного сотрудничества со странами Латинской Америки. Бразилия при этом остается в числе важнейших партнеров.

«Ижорский трубный завод уже имеет достаточный опыт поставки труб большого диаметра в Южную Америку, в частности в Бразилию. Вертикально интегрированная структура компании «Северсталь» позволяет оперативно выполнять заказы клиентов, а выгодное географическое положение ИТЗ вблизи порта Санкт-Петербург предоставляет возможность доставлять трубы по всему миру. Эти конкурентные преимущества закладывают основу для выстраивания долгосрочных отношений с зарубежными клиентами. Опыт поставки ТБД для СПГ проекта в Бразилию был успешным, и мы видим хорошие перспективы для развития поставок ТБД в этом направлении. В декабре прошлого года Ижорский трубный завод выполнил заказ на производство ТБД для обустройства подводного месторождения на шельфе в Бразилии. ТБД будут использоваться для изготовления манифольдов», — сообщил «Эксперту» заместитель директора по продажам энергетическим компаниям на экспортные рынки «Северстали» Максим Стариков.

К слову, манифольд — это элемент нефтегазовой арматуры: несколько закрепленных на одном основании и рассчитанных на высокое давление трубопроводов.

Больше труб, хороших и прочных

Российские эксперты уверены, что курс, взятый «Северсталью», может показать хороший пример и другим представителям российского бизнеса.

«Бразилия не имеет собственного производства труб большого диаметра, зато у нее есть газовые месторождения, нефтяные и потребность в реализации СПГ терминалов. Кроме того, очевидным плюсом для российских поставщиков является и то, что Бразилия — большая страна. Потребление высокое и потребителей много», — заметил в комментарии «Эксперту» главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Кроме того, Бразилия, в числе прочего, в отличии от «стремящейся к озеленению энергетики» Европы, «не ведет разговоров об углеродных квотах», подчеркнул эксперт. «Значит, чем больше они будут поставлять — тем выгоднее российским компаниям», — добавил Марцинкевич.

Между тем, бразильские власти проявляют интерес не только к газу, но и к атомной энергии. В прессе активно идут обсуждения того, что АЭС «Ангра-3» может быть достроена силами Росатома. Как заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, это значит, что углеводороды страны еще больше освободятся для экспорта. Организация же экспортных поставок требует инфраструктуры, для которой нужно будет много труб.

«Бразилия известна своей глубоководной добычей. Поэтому там, по всей видимости, понадобятся специфические трубы. Для России это еще одна ниша, которую она может занять», — считает эксперт. Между тем, трубы с особыми эксплуатационными характеристиками, подходящие для шельфовых проектов — один из инновационных специалитетов «Северстали».

В пресс-службе компании подтвердили «Эксперту», что увеличение поставок в Бразилию уже запланировано. Это отвечает интересам и российской, и бразильской сторон. Основным продуктом в данном контексте станут как раз трубы большого диаметра. Они, зачастую, уникальны, их создают под заказ и под ту или иную задачу. Таким образом, похоже, что в ближайшие годы солнце Латинской Америки для «Северстали» будет светить особенно ярко.