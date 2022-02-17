Шольц обсудил с Байденом свои визиты в Москву и Киев

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого рассказал об итогах своих визитов в Россию и на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление германского правительства. Шольц и Байден в ходе разговора приветствовали заявления Москвы о готовности к дипломатическим усилиям в ситуации вокруг Украины.

«Стороны приветствовали заявления президента России [Владимира] Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате". Ключ к этому лежит в Москве», – говорится в заявлении правительства Германии.

Правительство ФРГ считает, что сохраняется риск дальнейшей военной агрессии России против Украины, а «значительного отхода российских войск пока не наблюдается».

15 февраля «Эксперт» сообщал, что состоялись переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Одной из тем переговоров стали российские предложения по безопасности в Европе. Касаясь украинского кризиса, Путин напомнил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения – идти на прямой диалог с властями непризнанных ДНР и ЛНР, не вносят изменения в Конституцию страны и отказываются имплементировать «формулу Штайнмайера».

