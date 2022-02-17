США «с нетерпением ждут» ответа России по безопасности

Официальный представитель Госдепа Нед Пра заявил, что США надеются на получение письменного ответа России в рамках диалога по безопасности, который заложит основу для будущих дискуссий между сторонами, сообщает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике», – сказал Прайс на брифинге. Он добавил, что в Вашингтоне «с нетерпением ждут» письменного ответа от Москвы.

14 февраля «Эксперт» сообщал, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по вопросу российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.

