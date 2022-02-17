США сообщают о прибытии на границу с Украиной более 7000 военных РФ

Соединенные Штаты выразили уверенность, что Россия продолжает наращивать свое присутствие на украинской границе, вопреки своим словам о частичном отводе войск из региона, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Вчера российские власти объявили, что отводят войска от границы с Украиной. Однако теперь мы знаем, что это заявление было ложью», - сказал чиновник на брифинге, состоявшемся 16 февраля на условиях анонимности.

Представитель Белого дома добавил, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7000 военнослужащих. Некоторые из них якобы прибыли в регион не ранее среды. Чиновник не предоставил доказательств своих слов и не раскрыл подробностей данной информации. Он также отметил, Россия публично, заявляя о попытках диалога и деэскалации, при этом «тайно» мобилизует ресурсы для начала войны.

Белый дом утверждает, что Российская Федерация может вторгнуться на территорию Украины в любое время под «надуманным» предлогом, который может принимать разные формы, сказал чиновник. Он не исключил провокацию на Донбассе, заявления со стороны Москвы об активности НАТО на суше, на море или в воздухе, а также вторжение на российскую территорию.

Накануне Госдепартамент США также объявил о наращивании российских вооруженных сил на границе. Министерство не привело точных цифр, но отметило, что в последние недели и даже дни российских войск стало «больше, а не меньше».

