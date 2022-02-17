Стоимость газа в Европе повысилась на 6%

На торгах лондонской биржи стоимость мартовских фьючерсов на поставку природного газа в Европу выросла на 6%, составив 872 доллара за тыс кубометров сообщает «Прайм».

На открытии торгов стоимость фьючерсов составила 853 доллара за тыс кубометров газа, а в ходе торгов цена колебалась в пределах от 832 до 891 долларов за тыс кубов.

16 февраля «Эксперт» сообщал, что на 14 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,3% (на 9,2 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 93,4% от объема газа, закачанного в летний период. Объем активного газа в европейских хранилищах на 14 февраля составляет всего 32 млрд кубометров, что на 1,3 млрд убометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.

