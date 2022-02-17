Сюжет дня: бумаги золотодобытчиков в плюсе из-за растущих цен на металл

Акции сразу нескольких золотодобывающих компаний росли по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 17 февраля. За сессию подорожали акции «Селигдара» (+3,99% до 54,18 рублей за акцию), «Полюса» (+2,37% до 13 216 рублей за штуку) и «Полиметалла» (на +2,07% до 1230,7 рублей).

Трейдеры скупали акции на фоне высоких цен на золото. В четверг стоимость золота на бирже Comex достигла максимума с 11 июня 2021 года и выросла на 1,3% - до 1895,8 долларов за тройскую унцию. Позже рост замедлился. Как отметили аналитики, цена росла на фоне геополитической напряженности, в том числе из-за ситуации с Украиной, и высоких темпов роста инфляции в США.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -3,71% до 3511,08 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,89% до 1450,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 93,03 долларов за баррель (-1,88%). Российская валюта слабела – 76,27 рублей за доллар.