ЦБ назвал причины ускорения инфляции

Годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился в январе в большинстве российских регионов за счет подорожания плодоовощной и молочной продукции. Это было связано с переносом в цены возросших издержек производителей и перебоями в импортных поставках, сообщили в Центробанке.

«Темпы роста цен на непродовольственные товары также продолжили повышаться. В большей части регионов ускорилось подорожание легковых автомобилей и моторного топлива. Услуги в январе дорожали быстрее, чем месяцем ранее. Наиболее заметно ускорился рост цен на услуги зарубежного туризма на фоне ослабления рубля. Продолжилось подорожание авиабилетов, связанное с увеличением цен на авиационный керосин и расширением спроса. В некоторых регионах повышение стоимости жилищных услуг было сильнее, чем годом ранее», — говорится в комментарии регулятора.

Более всего годовая инфляция в январе увеличилась в Сибири (+0,82%, до 9,92%), что выше показателя по России в целом (8,73%). Там, в частности заметно подорожали овощи, продукты питания животного происхождения, а также жилищно-коммунальные и транспортные услуги.

Менее всего годовая инфляция увеличилась на Северном Кавказе (+0,11%, до 9,86%). Сдерживающее влияние здесь оказало замедление роста цен на непродовольственные товары: моторное топливо, легковые автомобили и строительные материалы.

Ранее «Эксперт» писал, что цены растут быстрее, чем предполагал ЦБ еще в октябре. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% после 8,4% в декабре 2021-го. Это вынудило регулятора изменить прогноз по инфляции на конец 2022 года с 4–4,5 до 5–6%. Вопреки всем ожиданиям переломов в динамике инфляции не произошло. А некоторые товары и услуги начали дорожать еще сильнее из-за нарастающего в экономике дисбаланса.

