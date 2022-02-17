ЦБ создал онлайн-игру, чтобы научить детей определять подлинность купюр

Банк России разработал детскую игру, в которую можно играть онлайн на сайте ЦБ «Финансовая культура» или скачав ее на компьютер. В ней нужно найти все подсказки и улики, вычислить фальшивые деньги, разоблачить главного злодея — фальшивомонетчика и спасти город Финбург — столицу финансовых технологий и изобретений от наводнивших его подделок, говорится в задании к игре.

«На какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание, игроки смогут понять из подсказок. Информацию будет проще запомнить, пройдя квест, а в мини-играх можно сразу применить эти знания на практике. Игра может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Дети смогут выбрать, за кого играть: за Машу или Мишу из семейства Рублевых. Игроку предстоит найти записи дедушки-специалиста про защитные признаки денег, проверяемые на глаз, на ощупь и на просвет.

Ранее «Эксперт» писал, что авторский коллектив экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по заказу Банка России разработал учебно-методический комплект по финансовой грамотности для вузов. Он состоит из учебника, практикума с задачами из современной жизни, а также методических рекомендаций для преподавателей. Пособия будут направлены в 200 российских вузов, кроме того, комплект можно свободно скачать на сайте ЦБ «Финансовая культура».

