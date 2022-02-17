Цена нефти Urals приблизилась к $100 за баррель

Стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в Европе на торгах 16 февраля впервые с осени 2014 года превысила $99 за баррель. Об этом ТАСС сообщили в международном ценовом агентстве Argus. По данным Минфина, средняя цена на Urals с 15 января по 14 февраля составила $91,71 за баррель.

По данным Argus, стоимость Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) 16 февраля составила $96,49 за баррель. При этом в регионе Средиземноморья (CIF Augusta) ее цена достигла $99,14 за баррель. Стоимость североморского датированного сорта (индекс, рассчитываемый агентством на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) в этот день превысила $100 за баррель. Urals торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту. Так, 16 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $1,5 за баррель, на северо-западе Европы — $4,15 за баррель.

«Средняя цена на нефть Urals с 15 января 2022 года по 14 февраля 2022 года составила $91,70738 за баррель или $669,5 за тонну. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2022 года повысится на $10,6 и составит $58,3 за тонну», — говорится в сообщении Минфина.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от ее фактической стоимости, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает либо продает валюту.

Ранее «Эксперт» писал, что динамика рынка нефти в растущем тренде сохраняется. Цены на прошедшей неделе вновь обновили максимальные уровни. Стоимость сорта Brent протестировала 96 долларов за баррель, цены на WTI вырастали до 95,8 доллара за баррель. Основными факторами, придававшими импульс росту, оставались высокая инфляция в США и геополитические риски. ОПЕК+ в ближайшие месяцы, вероятно, оставит плановое ежемесячное увеличение на 400 тыс. барр. в сутки, хотя фактическая добыча продолжит отставать от плана.

