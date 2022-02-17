Ученый перечислил симптомы коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте

Коронавирус может оседать в кишечнике человека вместо носа, поэтому у пациента могут наблюдаться проблемы с желудочно-кишечным трактом при отрицательных результатах ПЦР-тестов, сообщает The Sun, ссылаясь на профессора Тима Спектора из ZOE Covid Symptom Study.

Поэтому заболевшие «омикроном» пациенты могут испытывать только связанные с этим симптомы, среди которых тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. По словам ученого, при обнаружении таких симптомов лучше сразу же самоизолироваться и сделать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор сообщает, что вероятность выявить коронавирусную инфекцию при тестировании снижается с каждым днем после заражения, поэтому иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты дают отрицательный результат. Это может произойти на четвертый-пятый день болезни, при этом у заболевших могут быть респираторные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры).

