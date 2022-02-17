Украина обстреляла ЛНР. Рублевые активы падают

Опасения трейдеров обоснованы: Россия не раз давала понять, что больше не будет терпеть убийства Украиной российских граждан, проживающих в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Поэтому ждем заявлений российского МИД.

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Правда, оптимизм рублевых «быков» начал угасать еще вчера. Несмотря на заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границы Украины после окончания учений, Запад по-прежнему считает имеющийся контингент вооруженных сил достаточным для начала агрессии. Кроме того, никуда не делась из повестки дня и санкционная риторика: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты рассматривают санкции в отношении ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина за «отравление» опального политика Алексея Навального.

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Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции будут иметь глобальные последствия, но пообещала оказать помощь Европе поставкой энергоресурсов. Относительно последнего возникают сильные сомнения: вряд ли у США найдутся для этого «лишние» нефть и газ. Несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы, добыча в США практически не меняется, оставаясь в районе 11,5 млн баррелей в сутки. Объем нового бурения позволяет лишь замещать выбывающие скважины, но не наращивать производство углеводородов.

К обострению политической ситуации стоит добавить и ухудшение ситуации на западных биржах. С утра на полпроцента падают американские фьючерсы, более чем на процент подешевела нефть, отыгрывая вчерашние данные о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам их снижения. Впрочем, финансовые рынки сейчас находятся в стадии высокой волатильности, и настроения крупных игроков меняются несколько раз на дню.

Пока же все российские «голубые фишки» торгуются в отрицательной области. Наибольшие потери несет Сбербанк, который первым и наиболее сильно реагирует как на позитив, так и на негатив, — его акции упали почти на 3%.

Если российские власти сделают жесткие заявления относительно обстрела ЛНР, утреннее снижение может превратиться в обвал.

В целом же сегодняшняя ситуация еще раз подчеркивает, что риски начала войны никуда не делись, и приступать к среднесрочным покупкам акций пока рано. Спекулятивная же торговля продолжит в ближайшие дни приносить высокие прибыли.

Рубль пока более слабо реагирует на обострение политической ситуации, снижаясь к доллару всего на процент. Спекулянты опасаются играть на понижение курса российской валюты из-за очень высоких цен на нефть и металлы, которые формируют профицит предложения долларов и евро на Московской бирже в условиях сохранения моратория ЦБ на покупку валюты для ФНБ.

Пока снижение рубля вписывается в картину снятия технической перекупленности после трех дней сильного роста и перед штурмом мощной технической поддержки по паре доллар-рубль в районе 74,7-75.

Но сегодня на рубль начнет давить распродажа ОФЗ, которые не будут расти на имеющемся новостном фоне и в ожидании дальнейшего повышения ставки Банка России.

Не исключено также, что экспортеры могут повременить с продажей валютной выручки, дожидаясь дальнейшего ослабления рубля и тем самым более выгодного для себя курса.