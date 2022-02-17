Украина обстреляла ЛНР. Рублевые активы падают

Опасения трейдеров обоснованы: Россия не раз давала понять, что больше не будет терпеть убийства Украиной российских граждан, проживающих в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Поэтому ждем заявлений российского МИД.
Правда, оптимизм рублевых «быков» начал угасать еще вчера. Несмотря на заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границы Украины после окончания учений, Запад по-прежнему считает имеющийся контингент вооруженных сил достаточным для начала агрессии. Кроме того, никуда не делась из повестки дня и санкционная риторика: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты рассматривают санкции в отношении ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина за «отравление» опального политика Алексея Навального.
Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции будут иметь глобальные последствия, но пообещала оказать помощь Европе поставкой энергоресурсов. Относительно последнего возникают сильные сомнения: вряд ли у США найдутся для этого «лишние» нефть и газ. Несмотря на рост цен на нефть в последние месяцы, добыча в США практически не меняется, оставаясь в районе 11,5 млн баррелей в сутки. Объем нового бурения позволяет лишь замещать выбывающие скважины, но не наращивать производство углеводородов.
К обострению политической ситуации стоит добавить и ухудшение ситуации на западных биржах. С утра на полпроцента падают американские фьючерсы, более чем на процент подешевела нефть, отыгрывая вчерашние данные о росте запасов нефти в США вопреки прогнозам их снижения. Впрочем, финансовые рынки сейчас находятся в стадии высокой волатильности, и настроения крупных игроков меняются несколько раз на дню.
Пока же все российские «голубые фишки» торгуются в отрицательной области. Наибольшие потери несет Сбербанк, который первым и наиболее сильно реагирует как на позитив, так и на негатив, — его акции упали почти на 3%.
Если российские власти сделают жесткие заявления относительно обстрела ЛНР, утреннее снижение может превратиться в обвал.
В целом же сегодняшняя ситуация еще раз подчеркивает, что риски начала войны никуда не делись, и приступать к среднесрочным покупкам акций пока рано. Спекулятивная же торговля продолжит в ближайшие дни приносить высокие прибыли.
Рубль пока более слабо реагирует на обострение политической ситуации, снижаясь к доллару всего на процент. Спекулянты опасаются играть на понижение курса российской валюты из-за очень высоких цен на нефть и металлы, которые формируют профицит предложения долларов и евро на Московской бирже в условиях сохранения моратория ЦБ на покупку валюты для ФНБ.
Пока снижение рубля вписывается в картину снятия технической перекупленности после трех дней сильного роста и перед штурмом мощной технической поддержки по паре доллар-рубль в районе 74,7-75.
Но сегодня на рубль начнет давить распродажа ОФЗ, которые не будут расти на имеющемся новостном фоне и в ожидании дальнейшего повышения ставки Банка России.
Не исключено также, что экспортеры могут повременить с продажей валютной выручки, дожидаясь дальнейшего ослабления рубля и тем самым более выгодного для себя курса.