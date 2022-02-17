Украина объявила о создании союза с Великобританией и Польшей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев, Варшава и Лондон официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами, сообщает издание «Европейская правда».

«Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества», – сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии в Киеве сообщил.

Он пообещал, что вскоре на официальных сайтах трех ведомств появится соответствующее совместное заявление трех министров иностранных дел.

2 февраля, перед визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Британией, Польшей и Украиной альянса.

Позже Кулеба объяснил, что создание этого союза было отложено из-за заражения главы МИД Британии Лиз Трасс коронавирусом.