Urals пробила 99 долларов из-за спроса на европейских НПЗ

Нефтяные цены медленно, но верно подбираются к психологическому рубежу в $100 за баррель. Многие рыночные аналитики не исключают, что стоимость углеводородного сырья может дойти в этом году даже до $150-160 за бочку. В результате, как недавно прогнозировало агентство Bloomberg, дополнительные доходы российского бюджета могут составить от $65 млрд до $80 млрд.

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Впрочем, американские аналитики слишком оптимистичны. Министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина 17 февраля оценил бюджетные допдоходы в этом году всего лишь в 1 трлн руб. ( $$12-14 млрд). Конечно, это предельно консервативный прогноз. Но остальные министры давали максимум до 1,5 трлн руб.

Но в любом случае, этот год — время рекордных за последние 7-8 лет нефтяных цен. Характерно также сейчас и непривычная волатильность между стоимостью европейской смеси Brent и российской Urals. Как правило, европейский сорт дороже отечественного в коридоре $$2-5 за бочку.

Но в последнее время нефтяные коктейли поменялись местами. В феврале Brent колебался в пределах $$92-96/баррель. Российская смесь 4 февраля превысила $96 на торговых площадках в средиземноморских странах и на Северо-Западе Европы. Правда, потом Urals откатывался назад. Но 16-17 февраля стоимость смеси доходила в Средиземноморье, по данным Argus, до $99,14 за баррель. Для сравнения: только 4 сентября 2014 года котировки составили чуть больше — $99,81.

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В Северо-Западной Европе Urals подорожала до $96,49 за баррель. Тем самым, цена выросла на $3,38 за баррель в сравнении с 15 февраля и достигла максимума после 9 сентября 2014 года (cif Роттердам).

Ценовая пирамида на мировых нефтяных рынках зачастую объясняется геополитической напряженностью. И это близко к действительности. Агентство S&P Global Platts сообщило, ссылаясь на трейдеров, что они готовятся к возможному введению энергетических санкций против России и повышают оценки рисков при закупке нефти российских смесей, например, низкосернистых ESPO и Sokol. В первую очередь, речь идет об азиатских трейдерах. Все опасаются торговых ограничений на экспорт сырья, поэтому многие трейдеры увеличивают апрельские заявки. Поэтому стоимость ESPO и Sokol в остается чрезмерно высокой.

Но не стоит игнорировать и макроэкономические и даже технологические причины.

Предложение нефти странами ОПЕК+ явно не поспевает за растущим после коронавирусного кризиса спросом. Ограничения по добыче, согласованные в мае 2020 года, прекращают свое действие только в конце сентября этого года. Кроме того, взрывной рост в прошлом году газовых цен и в Азии и Европе привел к неожиданному ценовому парадоксу — моторные топлива, произведенные из нефти, стали дешевле газовой продукции. Что дополнительно подстегнуло спрос.

При этом в ряде европейских стран спрос увеличился именно на российское сырье. Многие НПЗ рассчитаны на переработку прежде всего российской высокосернистой нефти. Растет спрос и на российские нефтепродукты — дизельное топливо и мазут. «Зелёная» повестка, как известно, даёт сбой.

Кстати, поставки российских нефти и нефтепродуктов росли в январе и в США. Американским НПЗ также нужна определенная доля — 10% — высокосернистой нефти.

Так что, прогнозы о мировых ценах на нефть в районе $100 за баррель и даже выше, вполне реальны. Но ожидается и обострение конкуренции за глобальные поставки сырья, прежде всего со стороны США с её сланцевой нефтью.