В Ингушетии запустят производство авиационного керосина для аэропорта «Магас»

В Ингушетии предложили организовать на базе нефтекомплекса республики производство авиационного керосина для аэропорта «Магас», получившего в декабре 2021 года международный статус.

С соответствующей инициативой выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сообщается, что Калиматов встретился с гендиректором ООО «Центргеко Холдинг» Николаем Ершовым, а также с исполнительным директором ОАО «РН "Ингушнефть"» Умаром Балаевым. В ходе встречи обсуждалась возможность производства авиационного керосина для нужд аэропорта.

Аэропорту «Магас» имени героя России Суламбека Осканова присвоили статус международного в декабре 2021 года. По словам Калиматова, в связи с этим ожидается рост прибывающих рейсов; как следствие, увеличится и потребность в авиатопливе.

Глава региона отметил, что «Ингушнефть» вносит существенный вклад в бюджет республики, дает рабочие места и стабильный доход. По его словам, в тандеме с «Центргеко Холдингом» компания получит серьезные перспективы для роста. В качестве обязательного условия работы нефтяников Калиматов назвал сохранение экологического баланса на территориях, где будет добываться сырье.

В прошлом году стало известно о приобретении компанией «Центргеко Холдинг» у «Роснефти» 51% в уставном капитале «Ингушнефти».

ОАО «Аэропорт Магас» (ранее — аэропорт «Ингушетия») создано в 1992 году на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО. Воздушная гавань находится в 30 км северо-восточнее города Магас, в предгорьях главного Кавказского хребта. По заказу правительства Ингушетии в 1996-2002 годах швейцарской компанией был построен новый аэропортовый комплекс с современным оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающие взлет и посадку любых типов воздушных судов.

В середине декабря 2021 года было объявлено о создании Ассоциации разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Инициатива ее создания принадлежит компании «Газпромнефть» совместно с Airbus, авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр». 24 декабря в Ассоциацию вошли также «Уральские авиалинии». С научной стороны поддержку Ассоциации окажут Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Как заявили инициаторы нового отраслевого союза, ключевой исследовательской площадкой SAF-альянса станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпромнефти» в Санкт-Петербурге. Современная научная база компании позволит разработать эффективные рецептуры «зеленого» авиатоплива и технологии его промышленного производства. Опытные партии SAF-топлива будут выпущены на Московском и Омском НПЗ «Газпромнефти», как ожидается, в 2024 году. Также в декабре прошлого года был осуществлен первый рейс пассажирского лайнера на биотопливе из Тулузы в Москву.