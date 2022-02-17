В Москве завершилась международная конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития»

В дискуссиях приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые, представители Минобрнауки России, Минвостокразвития России, МИД России, дипломатических миссий арктических стран, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктического совета атабасков, Союза саамов, Международной ассоциации алеутов и Циркумполярного совета инуитов. С докладами выступили 180 спикеров из стран-членов Арктического совета, а также Италии, Венгрии и Эстонии. Мероприятие объединило 40 университетов, 20 научных центров и лабораторий, 8 общественных организаций, а также независимых исследователей и деятелей искусств.

Эксперты обсудили вопросы истории, лингвистики, искусства, этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что Арктический регион является важной частью национального и международного гуманитарного пространства, отметив необходимость сохранения культурного и исторического наследия коренных народов Севера.

«Председательство России предполагает особый акцент на человеческом измерении, повышении качества жизни проживающих в Арктике людей. Именно поэтому в июне 2020 года Россия инициировала проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики», который призван поддержать гуманитарный вектор развития региона. Проект был поддержан Рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Культура – неотъемлемая составляющая гуманитарного измерения арктического сотрудничества, в котором важную роль играют музеи. В этой связи поддерживаем перспективу объединения музейных фондов арктических стран в одну онлайн-экспозицию», - подчеркнул Николай Корчунов.

«Мировое сообщество сегодня обеспокоено вопросами изменения климата и предупреждения чрезвычайных ситуаций в условиях Крайнего Севера. Однако для поиска ответов на основные геополитические, социально-экономические и культурные вызовы современности необходимы междисциплинарные подходы, позволяющие учитывать все ключевые факторы развития региона. Особого внимания заслуживает этнокультурный фактор, который требует поворота арктических исследований в сторону гуманитарного знания. Это отражено в приоритетах российского председательства в Арктическом совете, среди которых развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов и сохранение их культурного наследия, международное научное сотрудничество и арктический туризм», - отметила ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.

По словам заместителя Министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой, на 2022/23 учебный год объем контрольных цифр приема, установленный организациям высшего образования, расположенным на территории Арктической зоны Российской Федерации, составил 5 830 бюджетных мест. Это на 10% больше объема, утвержденного на текущий учебный год.

«В программу конференции включены секции по искусству и фольклору этнических групп Севера, а также доклады выдающихся лингвистов по сохранению языков народов Севера. Полагаю, что конференция может стать международной и междисциплинарной платформой для обмена опытом и обобщения результатов культурных, фольклорных, исторических и лингвистических исследований в Арктическом регионе», - заявила Наталья Бочарова.

Высокий потенциал в области арктических исследований между российскими и иностранными специалистами выделил профессор МГЛУ, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

«Существует давняя традиция совместных конференций. В первую очередь – это изучение историко-культурного наследия русской Америки. Я вижу смысл включения и Арктической зоны в подобные дискуссии. Это будет отличным поводом для объединения многих стран. Вопросы науки и образования могут помочь решить многие вопросы, связанные с современной международной обстановкой», - подчеркнул спикер.

Важность международного взаимодействия в Арктическом регионе также отметил директор программы Фулбрайта в России Джоэл Эриксон.

«Арктика – это микрокосмос природы и культуры. Мы хотим позволить этому региону быть экономически устойчивым. И мы надеемся, что коренные народы будут чувствовать себя защищенными», - рассказал Джоэл Эриксон.

Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет. Соорганизаторы – Институт языкознания РАН, Институт всеобщей истории РАН, АНО «Институт перевода».

Запись трансляции конференции: https://arctic-council-russia.ru/broadcast/the-arctic-developments-from-the-perspective-of-the-humanities/

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