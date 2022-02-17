В ожидании хорошего урожая

В 2022 году прогнозируется хороший урожай, и специалисты достаточно высоко оценивают готовность к посевной кампании в российских регионах-житницах. Так, на сегодняшний день на полях Черноземья – в частности, в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях толщина снежного покрова составляет от 20 до 50 см. Снег защищает всходы озимых культур. Растения уже прошли процесс закалки и до заморозков проросли и укоренились.

В период подготовки к посевной кампании «Эксперт-онлайн» поговорил с генеральным директором Группы компаний «Продимекс» Виктором Алексахиным. Группа компаний «Продимекс» - один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. В состав группы входят 14 сахарных заводов, расположенных в 6 регионах нашей страны. Земельный банк группы составляет 900 тыс га и расположен в наиболее благоприятных для развития агробизнеса регионах России.

– Как Вы оцениваете состояние озимых культур, с какими проблемами столкнулись хозяйства «Продимекса» в разных регионах?

– Перезимовка происходит благоприятно, озимые находятся в хорошем состоянии, все идет по плану. Незначительные объемы посевов на юге России ушли в зиму менее развитыми в связи с поздними сроками сева.

В феврале предприятия Группы компаний «Продимекс» совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» проводят мониторинг состояния посевов методом отбора монолитов. Будет определена жизнеспособность растений озимой пшеницы и содержание сахаров.

– Как проходит подготовка к посевной?

– Подготовка проходит в штатном режиме без отклонений от плана. Идет ремонт и настройка техники, завозятся удобрения, развернуто обучение работников. На склады предприятий завозятся необходимые для посевной кампании материалы. Проводится проверка посевных качеств семян собственного производства. Отмечаем хорошее накопление влаги в почве, что позволяет с оптимизмом оценивать потенциал урожайности текущего сезона.

– Какие яровые культуры в текущем сезоне станут приоритетными ? Если меняется структура посевных площадей, то по каким причинам?

– Существенных изменений у нас нет, основные яровые культуры в нашем севообороте - это сахарная свекла, соя, яровая пшеница и ячмень, и относительно незначительные объемы подсолнечника и кукурузы. В этом году принято решение об увеличении площади посевов яровой твердой пшеницы, так как мы видим, что на рынке Черноземья эта культура востребована.

– Можете ли уже сейчас выделить общие тенденции нового сезона?

– По нашему мнению в этом сезоне произойдет существенный рост затрат на производство продукции. Это объясняется значительным увеличением цен на минеральные удобрения и средства защиты растений, а также удорожанием логистики.

– Какие новшества компания планирует внедрять для снижения себестоимости?

– Высокую важность в сельском хозяйстве приобретает использование точного земледелия и дифференцированного подхода при внесении удобрений и средств защиты растений. Такой подход требует высокой технической оснащенности и использования самого современного оборудования и программного обеспечения. Выбор сельскохозяйственной техники для агропредприятий Группы компаний «Продимекс» учитывает эти факторы.

Кроме того, мы активно внедряем цифровые технологии. В компании продолжается формирование плотной сети метеостанций, которые на сегодняшний день установлены в большинстве административных районов присутствия. Благодаря получаемым метеосводкам мы сможем не только вести собственную статистику метеоусловий, но и получать точный прогноз погоды, а также прогнозировать развитие болезней растений с помощью цифровых моделей.

У нас значительные площади орошаемых земель. Применение орошаемого земледелия значительно повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Для рационального использования воды контролируется полив с помощью дистанционных почвенных датчиков. Они измеряют содержание влаги в разных слоях почвы в непрерывном режиме. Это позволяет выбрать оптимальный момент для орошения и регулирует норму полива.