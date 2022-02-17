В Швеции дали характеристику российской армии

Российская армия способна справиться с любым самым сильным врагом в Европе. Такое преимущество дает Москве новейшее вооружение и подготовка личного состава в сочетании с опытом современных военных конфликтов, а также делают Вооруженные Силы Российской Федерации самыми мощными в регионе, сообщают военные аналитики, опрошенные шведской Svenska Dagbladet.

Военные эксперты со всего мира отмечают, что Россия вложила невероятное количество денег в военную сферу с начала 2000-х годов.

«Сегодня Россия обладает высокофункциональной армией, способной проводить операции, в том числе очень далеко от собственных границ - мы убедились в этом, например, по ее участию в сирийской войне», - цитирует издание Мари Дюмулен, руководителя программы «Расширенная Европа» аналитического центра Европейского совета по международным отношениям в Брюсселе.

Глава американской аналитической группы CNA Михаил Кофман убежден, что с 2008 года Россия приобрела самые мощные вооруженные силы в Европе.

«Сейчас она находится в самой высокой боевой готовности за многие десятилетия - как с точки зрения эффективности и мобильности, так и с точки зрения технического потенциала», - цитирует его шведская газета.

Бен Арис, главный редактор Business New Eigore и бывший глава московского отделения Daily Telegraph, считает, что модернизация российской армии привела к тому, что сегодня она может победить все армии Европы - если только Соединенные Штаты им не помогут.