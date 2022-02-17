Выручка Familia в 2021 году увеличилась более чем на треть

По итогам 2021 года выручка сети Familia достигла 34 млрд рублей — рост составил 36% относительно показателя 2020-го.

Об этом сообщает портал Retailer.ru со ссылкой на пресс-релиз компании. «Выручка компании за 2021 год выросла более, чем на треть и достигла 34 млрд руб., что стало возможным во многом благодаря высокой адаптивности бизнеса к изменениям», — говорится в сообщении сети.

Отмечается, что магазинов Familia в России стало больше на 80, теперь их количество составляет 397. Самый заметный прирост показали Москва и Подмосковье, где за год здесь появилось 26 точек. Общая торговая площадь сети увеличилась на более чем 21% год к году, достигнув почти 440 тысяч кв м. Число поставщиков ретейлера в 2021 году превысило 2 000, каждый третий при этом был новым.

Familia — магазин так называемой off-price торговли, где продаются одежда, обувь и товары для дома по сниженным ценам. В отличие от дискаунтеров, в которых ассортимент формируется из изначально дешевых товаров, в таких магазинах продаются вещи уцененных на 25–90% известных и иногда очень дорогих брендов.

«Формат off-price является сравнительно молодым для российского рынка, но мы уверены, что его узнаваемость и востребованность растет, что, как мы видим, отражается в наших результатах и, в частности, в увеличении величины среднего чека», — рассказала генеральный директор Familia Светлана Можаева. По ее словам, в 2022 году компания планирует совершенствовать программу лояльности клиентов, расширять ассортимент, вводить новые товарные группы и повышать присутствие по России.

По данным Forbes, компанию основали в начале 2000-х предприниматели из Твери Дмитрий Луковников и Герман Ошкордин. Изначально сеть носила название «Фамилия», после ребрендинга в 2014-м оно сменилось на англоязычное Familia. К февралю 2005 года ретейлер открыл десятый магазин в Москве, общая торговая площадь сети превысила 14 000 кв. м. В 2019 году 25% компании за 225 млн долларов приобрела американская TJХ Companies.

Ассортимент Familia составляют оригинальные товары более чем 5 000 торговых марок, указывается на сайте компании; в большинство магазинов поставка нового товара происходит ежедневно. Сеть сотрудничает с владельцами брендов и фабриками из более 45 стран мира.