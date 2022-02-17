Югорский рыбоводный завод увеличил производство молоди осетровых и сиговых в 4,5 раза

Крупнейшее рыбоводное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа — Югорский рыбоводный завод — в прошлом году увеличило производство мальков осетровых и сиговых видов рыб до 156,82 млн штук.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия Николай Воронцов, передает «Интерфакс».

«В 2021 году завод увеличил производство малька осетровых и сиговых в 4,5 раза, до 156,8 млн штук за год. Годом ранее мы произвели 34,6 млн штук», — отметил Воронцов. Также он сообщил, что объем реализации продукции вырос в четыре раза и достиг почти 140 млн штук (в 2020 году показатель составлял 34,6 млн). По словам Воронцова, в первом полугодии текущего года завод планирует запустить третий цех по выращиванию молоди обской стерляди и осетра мощностью 1,5-2 млн штук в год.

Глава предприятия пояснил, что на рост показателей повлияло увеличение производственных мощностей участка осетровых видов рыб, а также ввод двух участков в цехах для инкубации икры и выдерживания личинок молоди осетровых.

АО «Югорский рыбоводный завод» — ведущее рыбоводное предприятие региона. Завод зарегистрирован в Ханты-Мансийске в 2011 году. Основным видом деятельности является пресноводное рыбоводство и воспроизводство пресноводных биоресурсов. В прошлом году предприятие вошло в программу по развитию промышленного туризма в ХМАО и теперь будет проводить экскурсии на производстве. В 2022 году на заводе откроются демонстрационный зал и зал дегустации.

Ранее «Эксперт» писал, что на острове Парамушир в Сахалинской области что введен в эксплуатацию рыбоводный завод, способный производить ежегодно до 100 миллионов штук молоди тихоокеанских лососей. Инвестиции в проект составили более 430 млн рублей. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что приоритетная задача нового предприятия — восстановить популяцию тихоокеанских лососей в реках северной группы Курильских островов — Савушкине на острове Парамушир и Весенней на острове Шумшу. Предполагается, что при выходе на проектную мощность завод обеспечит ежегодный возврат до 4,9 тысячи тонн лосося — благодаря этому увеличится вылов красной рыбы и создастся возможность ее переработки в отдаленном Северо-Курильском районе.