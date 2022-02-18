Создание «водородного» авиалайнера является приоритетной задачей Airbus

К обнулению углеродных выбросов стремятся транспортники не только на земле, но и в воздухе. По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, авиация окажется в очень сложном положении, если не сумеет быстро декарбонизироваться, т.е. перейти на более чистое топливо и перестать загрязнять атмосферу двуокисью углерода.

В сентябре 2020 года Airbus рассказал о трех прототипах гибридных самолетов, работающих, кроме обычного авиационного керосина, еще и на водороде. Радость защитников окружающей среды, однако, оказалась недолгой - «водородный» авиалайнер появится в небе не скоро – в лучшем случае где-то в районе 2035 года.

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«Водородный» самолет является приоритетной задачей европейского авиагиганта как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявил в интервью CNBС гендиректор Airbus Гийом Фори. Задача эта, по его словам, крайне сложная и представляет для авиации серьезный вызов. Если авиапром замедлит с декарбонизацией, то его будут ждать серьезные неприятности.

Авиация считается одним из главных загрязнителей на планете. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) ее называют «одним из наиболее быстро растущих источников загрязнения парниковыми газами, которые являются главной причиной глобальных изменений климата. В WWF также считают воздушные путешествия самым грязным в отношении загрязнения атмосферы углеродом видом деятельности человека, как физического лица.

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Airbus работает над рядом направлений. Фори рассказал, что авиагигант стремится сократить не только объем сжигаемого топлива, но и объем выбрасываемой в атмосферу Земли двуокиси углерода. Сейчас баки новых моделей Airbus рассчитаны на 50% устойчивого авиационного топлива (SAF), т.е. биотоплива, оставляющего низкий углеродный след.

«Необходимо, чтобы сектор SAF развивался как можно быстрее и чтобы обслуживал авиацию,- сообщил Гийом Фори.- Нужно, чтобы он мог обеспечивать авиалайнеры SAF на 50%. К концу десятилетия мы выйдем на 100%».

«Водородный» авиалайнер является средне- и долгосрочной задачей, по словам Фори. На данном этапе это главная цель Airbus. Предстоит гигантский объем работы, потребуются колоссальные финансовые расходы. Первые три модели гибридных «водородных» самолетов должны быть готовы к осени 2035 года. На сентябрь 2035 года запланирован первый полет пассажирского авиалайнера на водородных топливных элементах.

Огромные усилия потребуются не только для создания «водородного» самолета, но и для его коммерциализации. Далеко не все коллеги Гийома разделяют его оптимизм. К скептикам относительно новых технологий в авиастроении относится, например, глава Ryanair Майкл О’Лири.

«По-моему, мы должны быть честны,- заявил он.- Не думаю, что в следующем десятилетии появится новая технология, которая заменит углерод и реактивную авиацию. Лично я не рассчитываю на появление водородного топлива и устойчивого топлива SAF. Не появятся, уверен, раньше 2030 года и электрические силовые установки».

Вокруг устойчивого авиационного топлива в последние годы кипят горячие споры. В Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) жалуются, что до сих пор даже нет признанного всем международным сообществом его определения. В Airbus, например, считают, что SAF это топливо, изготавливаемое из возобновляемого сырья. Чаще всего для его изготовления используются растительное масло и животный жир.

На прошлой неделе генеральный директор Международной воздушной ассоциации (IATA) Вилли Уолш рассказал CNBC, что потребители готовы платить за SAF больше, чем за обычное авиатопливо.

«Устойчивое авиационное топливо стоит приблизительно вдвое дороже привычного авиационного керосина,- объясняет Вилли Уолш.- Переход на него значительно увеличит расходы авиапрома. Раскошеливаться придется и потребителям, потому что одной авиаотрасли такие расходы не потянуть».