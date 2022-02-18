Dow: худший обвал года. Идеальный шторм на горизонте

После небольшой передышки геополитика вновь ударила по фондовому рынку. На этом фоне даже новые ястребиные заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда почти не влияли на котировки. Он между тем заявил, что американская инфляция может выйти из-под контроля, а потому необходимо срочно ужесточать денежно-кредитную политику.

Но доходность U.S. 10 Year Treasury, уже с самого утра рухнувшая ниже 2%, лишь немного подросла, а затем вновь пошла вниз, завершив день на 1,968%. Деньги искали убежища, поскольку основные финансовые и деловые новости США состояли совсем в другом.

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Сначала инвесторы узнали, что «пророссийские сепаратисты» якобы напали на украинское село у границы. А затем вновь оказалось, что теперь-то уже все совершенно точно – неясно что, непонятно когда и где, но нет никаких сомнений: война на пороге. «Свидетельства на местах говорят о том, что Россия движется к неизбежному вторжению, - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. – Это решающий момент».

В штаб-квартире НАТО тем временем уже шла борьба за мир. Здесь готовились не сдать врагу ни пяди земли: выяснилось, что РФ как-то внезапно подкралась к границам блока. «Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вдоль границ Украины, в том числе в Крыму и Белоруссии, а также в Черном море. Во многих смыслах это приводит российские войска прямо к порогу НАТО, - заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. – Итак, позвольте мне начать сегодня с того, что я ясно скажу: приверженность Америки НАТО и статье 5 остается нерушимой. Как сказал президент Байден пару дней назад, мы будем, если придется, защищать каждый дюйм территории НАТО». В целом его речь сводилась к тому, что США выступают за мир во всем мире, хотят предотвратить войну и надеются на дипломатию.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен свернул поездку в Мюнхен и вылетел в Нью-Йорк. Сделал он это, чтобы в свойственной американским официальным лицам манере поделиться с Советом безопасности ООН своими видениями из будущего. «Российские ракеты и бомбы будут падать на территорию Украины. Связь будет глушиться, кибератаки закроют украинские учреждения. После этого российские танки и солдаты наступят на ключевые цели, которые уже определены и нанесены на детальные планы. Мы считаем, что эти цели включают столицу Украины Киев, город с населением 2,8 миллиона человек», - рассказывал он. Госсекретарь также сообщил, что прилетел вовсе не для того, чтобы начать войну, а специально для ее предотвращения.

За этими новостями почти терялись отчеты о прибылях компаний. И все же некоторые акции из защитных секторов смогли показать неплохую реакцию на финансовые результаты. Так, бумаги Walmart после квартального отчета, превзошедшего ожидания, выросли на 4%. Но в целом акции распродавались широким фронтом.

Для Dow Jones Industrial Average, потерявшего более 600 пунктов, это был худший день в году, несмотря на то что январь и февраль для американских акций в целом не задались. Но до этого распродавались в большей степени технологические акции, а теперь – почти все.

В составе S&P 500 снизилось в четверг около 85% акций. Вырученные от распродаж деньги уходили в кеш или в защитные активы, такие как золото и казначейские облигации. Nasdaq Composite потерял по итогам дня 2,88%, S&P 500 – 2,12%, а Dow – 1,78%.

Еще относительно недавно инвесторы теоретически могли допустить обвалы фондового рынка (а некоторые даже и настоящий его крах) на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и крайне высоких оценок акций. Но ожидания прокалывания пузыря активов путем нагнетания геополитической истерии были бы, конечно, экзотикой. Теперь же в руках у медведей сразу два козыря.

«Инвесторы, опасающиеся любых плохих новостей, не смогли сохранить положительную динамику на фондовых рынках по всему миру, поскольку в заголовках новостей доминируют геополитические риски, — говорил Bloomberg глава отдела управления портфелем Commonwealth Financial Network Питер Эсселе. – Дальнейшая эскалация напряженности в ближайшей перспективе может взбудоражить рынки из-за потенциального воздействия на хрупкую глобальную цепочку поставок. Особенно в связи с тем, что ФРС готовится к своему первому за последние годы повышению ставки. Идеальный шторм может быть уже на горизонте, если не возобладают более трезвые головы».