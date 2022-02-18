Биржа Binance вошла в Ассоциацию банков России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance присоединилась к экспертному центру по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на пресс-релизе торговой платформы. Руководителем центра назначена GR-директор биржи в России и СНГ Ольга Гончарова.

«Binance объявляет о своем членстве в Ассоциации банков России в целях обеспечения диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в области цифровых финансовых активов и цифровых валют», - говорится в заявлении экосистемы блокчейна.

Как поясняется в пресс-релизе, президиум правления Ассоциации одобрил вступление Binance в организацию и принял решение о создании экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Президиум также проголосовал за назначение Ольги Гончаровой, директора Binance по GR в России и СНГ, руководителем экспертного центра.

Целью экспертного центра является подготовка профессиональных суждений об обороте цифровых финансовых активов и цифровых валют, предоставление рабочим органам АБР и его представителям экспертных и аналитических материалов по этой теме, обобщение и распространение международного опыта. Одной из задач центра является также обеспечение диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в области CFA и цифровых валют, указано там же.

В январе Центральный банк России опубликовал консультационный отчет по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом юридически не ограничивая их владение.

