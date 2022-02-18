Борис - постановка-метафора о судьбе России

По словам режиссера спектакля Дмитрия Крымова, «Борис Годунов» Пушкина – опаснейшая вещь. «Сугубо нетрадиционная. Как картина Пикассо, написанная еще до передвижников и академистов. Пушкин написал это хулиганство двести лет назад, мы к нему привыкли, как привыкают к разбитому окну. Оно уже не опасно, осколки уже не режутся и из него уже не дует. Нужно искать остроту в другом месте. Может быть, надо еще раз разбить…».

Именно такая - смелая, мощная, побуждающая мыслить постановка-метафора о судьбе России, ее правителях и вечных ценностях от бесстрашного исследователя новых драматических форм, одного из самых обсуждаемых российских режиссеров Дмитрия Крымова пройдет 23-27 февраля в театральном центре «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.

Спектакль «Борис» имеет пять номинаций на премию «Золотая маска». Исполнитель роли Бориса Годунова Тимофей Трибунцев стал обладателем премий «Золотая маска» и «Звезда Театрала» за лучшую мужскую роль.

Спектакль, главный герой которого, Годунов, по мнению режиссера, есть «наша история, наша земля. Пушкин зацепил это словно экскаватор землю с червями, костями, драгоценностями».

Спектакль, в котором, по словам исполнительницы главной роли Виктории Исаковой «смыслы рождаются один за другим».

Февральский блок «Бориса» уникален тем, что будет возможность увидеть Бориса в исполнении сразу двух звездных актеров – Тимофея Трибунцева (23, 26, 27 февраля) и Александра Демидова (24 и 25 февраля).

«Я никогда не видел такого театра. «Борис» - это трансцендентальная мысль о России, о людях, о Земле, о тех, кто руководит и тех, кто живет в этом «руководстве». Дмитрий Анатольевич Крымов создал спектакль, который позволяет выйти за грань обыденных размышлений. В его спектакле есть нечто большее, неуловимое и необъяснимое, но при этом позитивное: будто ты вот-вот схватишь, поймешь, откроешь… Когда я узнал, что меня призывают принять участие в этом спектакле, как я мог отказаться? Очень надеюсь принести пользу своим присутствием и своей жизнью в этой постановке», - комментирует свое участие в проекте и впечатления от него Александр Демидов.

Проект «Борис» реализован Международным театральным агентством «Арт-Партнер», директор Леонид Роберман.

«У каждого свой Эверест. Альпинисты-скалолазы покоряют свои вершины. Рестораторы мечтают о звезде Мишлена. «Борис» – это наш Эверест, Мишлен, Оскар. Одним словом, наше всё. Эверест, не покорившийся ещё никому. Многие пытались на него взойти или хотя бы приблизиться к нему, но место для флага всё ещё свободно. Мы с режиссёром Дмитрием Крымовым решили это место занять и сделали наш 2019 год годом экспедиции по покорению театрального Эвереста. Крымов – режиссёр, который покоряет вершины, идя своими неизведанными, непроторенными ещё никем тропами. Следовать каждой букве автора – неприемлемо для него. При всём уважении к Пушкину, «Борис» - очередное хулиганство Дмитрия Крымова, но в этот раз ещё более дерзкое… ещё более страшное», - прокомментировал Леонид Роберман, продюсер спектакля.

Спектакль «Борис» пройдет 23-27 февраля в театральном центре «Вишневый сад», Малая Сухаревская площадь, 10.

Постановочная группа:

Режиссер - Дмитрий Крымов

Художник - Анна Гребенникова

Композитор - Дмитрий Волков

Видеохудожник - Илья Старилов

Художник по свету - Иван Виноградов

Художник по звуку - Борис Семкин

Супервайзер компьютерной графики - Валентин Генералов

В ролях:

Борис Годунов - Тимофей Трибунцев, Александр Демидов - ведущий актер театра «Гешер» (Тель-Авив)

Марина Мнишек - Виктория Исакова, Паулина Андреева, Мириам Сехон

Шуйский - Михаил Филиппов

Лжедмитрий - Мария Смольникова, Алина Ходжеванова, Эва Мильграм

Распорядитель концерта - Инна Сухорецкая

Пушкин - Сергей Щедрин

Басманов - Олег Тополянский, Валерий Трошин

В постановке принимают участие Академический хор «Замоскворечье», поэт Герман Лукомников, а также учащиеся московских музыкальных школ.

Сайт театрального агентства «Арт-Партнер» https://artpartner.ru/shows/boris/

Официальный сайт спектакля https://borisproject.ru/

Дмитрий Крымов – лауреат Международного Эдинбургского фестиваля, лауреат премий «Хрустальная Турандот», «Премии Станиславского» и других. Его спектакли участвовали в самых престижных международных фестивалях Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Польши. Постановки Дмитрия Крымова семь раз за последнее десятилетие удостаивались премии «Золотая маска» в различных номинациях.

Анна Гребенникова - художник спектакля. Выпускница ГИТИСа, курс Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Номинант на «Золотую маску» как сценограф и художник по костюмам спектакля «Борис»; создавала сценографию для проектов «Двое» (реж. Дмитрий Крымов), «Киндерсюрприз» Школы драматического искусства, «Женитьба» ГИТИС, реж. Сергей Окунев, «Это все она» в Центре драматургии и режиссуры (реж. Филипп Виноградов), «Рейп Ми» малая сцена театра Ермоловой (реж. Сергей Окунев) и других.

Тимофей Трибунцев - ведущий артист театра «Сатирикон». Снялся более чем в 120-ти фильмах. Получил известность благодаря фильмам «Остров» Павла Лунгина, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Лауреат премий «Чайка», независимой премии «Парабола», «Киношок», «Белый слон», национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». Лауреат премий «Золотая Маска» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль «Бориса Годунова» в спектакле «Борис».

Александр Демидов - один из самых успешных и популярных артистов Израиля. Закончил ГИТИС (курс Андрея Гончарова и Марка Захарова, актерское мастерство на курсе преподавал Евгений Арье). С 1990 года - ведущий актер театра «Гешер» (Тель-Авив). В 1994 году во время гастролей в Англии был признан лучшим иностранным актером года за роль князя Мышкина в спектакле «Идиот». Лауреат премии имени Клячкина как лучший израильский актер и дважды лауреат израильского театрального «Оскара». В России снимался в фильмах «Сотворение любви», «Друзья Яны», «Непрощенные», «Иван Грозный» (роль царя Ивана).

Леонид Роберман - продюсер знаковых спектаклей: «Борис», «Безприданница», «Двое» - режиссер Дмитрий Крымов, «Текст» - режиссер Максим Диденко. В 2018 году, впервые за всю историю театральной премии «Хрустальная Турандот», специально для продюсера и генерального директора агентства «Арт-Партнер» Леонида Робермана была введена номинация «За создание уникального негосударственного театра».

Команда Театрального Агентства «Арт-Партнер» вот уже 25 лет выпускает спектакли с известными российскими актерами и лучшими режиссерами. Агентством сделаны успешные совместные проекты с Театром им. Евг. Вахтангова, Театром им. М.Н. Ермоловой, театром «Практика», театром «Школа драматического искусства» и с Музеем Москвы. Каждый новый спектакль агентства «Арт-Партнер» – событие, которого ждут и о котором говорят. Многие постановки, став бестселлерами, не сходят с театральных площадок уже более 10 лет. Спектакли агентства – лауреаты театральных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Звезда Театрала», «Контакт» (Польша), «Divadlo» (Чехия); участники фестивалей «Славянский базар», «Амурская осень», «Gift» (Грузия), «Балтийские сезоны» и др.